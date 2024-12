Стинг исполнил свой хит Shape of my Heart под аккомпанемент украинского воина-бандуриста (видео)

Игра украинского музыканта настолько покорила британского артиста, что на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал ему на сольном концерте.

73-летний легендарный британский певец и музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, которого мир знает под сценическим именем Стинг, спел свой хит "Shape of My Heart" под аккомпанемент украинской бандуры, на которой мастерски играл военнослужащий ВСУ, Заслуженный артист Украины Тарас Столяр. Соответствующее видео разместил на своей странице в Instagram "Культурный десант", назвав произошедшее ярким примером украинской культурной дипломатии.

С мировой звездой украинские военные из "Культурного десанта" встретились дома у Шона Пена в в Лос-Анджелесе. Кроме Стинга, там присутствовали группы The Killers и Queens of the Stone Age.

"Понравилась ли Стингу такая версия? Ответ очевиден – на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте", – говорится в публикации.

Кто такой Тарас Столяр?

Тарас Столяр родом из Черновцов. Он с семи лет занимается музыкой. В интервью "Эспресо" Тарас рассказал, что его первой учительницей стала харизматичная Раиса Кузьменко.

"Она постоянно отмечала, что бандура – ​​это казацкий инструмент. Что это наши традиции, наша история, то, на чем Украина держится. Это хороший инструмент, подчеркивающий наш национальный колорит", – говорил Столяр.

Позже талантливый парень закончил Черновицкое музыкальное училище и Национальную музыкальную академию Украины им. П.И. Чайковского. На его счету – победа в Первом международном конкурсе исполнителей на украинских народных инструментах им. Игната Хоткевича (Харьков, 1998) в номинации "бандурист-инструменталист" (Харьков, 1998). Он – артист Национального академического оркестра народных инструментов Украины, концертмейстер группы бандур. В 2009 году Тарас исполнял партии бандуры для фильма "Дума о Тарасе Бульбе", а также некоторое время был в составе украинской электронной группы ONUKA и снялся в видеоклипе "Look".

Тарас Столяр в клипе группы ONUKA

С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году Столяр пошел добровольцем защищать Украину, попав в роту контрдиверсионной борьбы 112-й бригады киевской ТРО. В ее составе он участвовал в боевых действиях: оборона Киевщины, Харьковская область, Серебрянский лес. Затем были Бахмут и Клещиевка. Его задачей была разведка и доразведка с помощью разных БПЛА.

В ноябре 2023 года Столяра пригласили в "Культурный десант".

"Николай Серга как раз искал бандуриста – и ему посоветовали меня", – пояснил музыкант.

Для военных Тарас исполняет не только академическую музыку, но и многие украинские и зарубежные песни, например "Stairway to heaven" Led Zeppelin, "Smoke on the water" Deep Purple, Scorpions, "Wind of change", композиции "Океана Эльзи".

Тарас Столяр и Metallica

Стинг – не первая звезда мировой величины, который оценил талант украинского бандуриста. В ноябре 2024 года рок-группа Metallica на своей странице в соцсети опубликовала видео с Тарасом Столяром, играющим на национальном инструменте их легендарную песню "Nothing else matters".

"Однажды я исполнял эту песню для бойцов 4-й танковой бригады, они записали видео и выложили в Tik-Tok. Впоследствии оказалось, что под этим видео поставили понравившиеся музыканты Metallica – вокалист Джеймс Гэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Я тогда полушутя сказал, что это исполнение сертифицировано сердечками от авторов песни", – признался Столяр.

Во время поездки "Культурного десанта" в США в Сакраменто записали исполнение песни "Nothing else matters" и через друзей передали видео Джеймсу Гэтфилду:

"Он был поражен, и вскоре видео появилось на странице. В сообщении упомянули о "Культурном десанте" и о нашей миссии в США".

По словам Тараса, благодаря группе Metallica миллионы американцев узнали об украинской бандуре и о самой стране. А это очень важно на фоне продолжающейся борьбы, уверен он.

