Группа Metallica купила контрольный пакет акций завода по производству винила

Компания Furnace много лет сотрудничала с коллективом, выпустив их самые знаменитые альбомы.

Легендарная рок-группа Metallica приобрела контрольный пакет акций Furnace Record Pressing в Александрии, штат Вирджиния, фактически обзаведясь собственным заводом для производства виниловых пластинок, сообщает NME.

Предприятие, основанное в 1996 году Эриком Астором, является одним из самых больших прессовальных заводов в США, имея в распоряжении 12 прессов Pheenix Alpha и два пресса Finebilt. Именно здесь были выпущены множество переизданий для Metallica, в том числе бокс-сет их альбомов "Kill ‘Em All", "Ride The Lightning" и "Master Of Puppets".

По мнению участников группы и основателя завода, их сотрудничество будет очень продуктивным и позволит многочисленным фанатам слушать новые песни коллектива на качественном виниле.

Согласно итогам 2022 года, продажи виниловых пластинок обошли продажи компакт-дисков. Это случилось впервые за последние 35 лет. Только за неделю с 15 по 22 декабря прошлого года в США было продано 2,2 миллиона виниловых альбомов.

Ранее Фокус писал, что группа Metallica поддержала Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением российской армии и еще в апреле прошлого года пожертвовала 500 тысяч долларов. Деньги ушли на нужды украинских беженцев, пострадавших от российской военной агрессии и вынужденных бежать из своего дома в поисках безопасности.