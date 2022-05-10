Фанатка группы Metallica родила во время концерта под песню Enter Sandman

Новорожденного назвали Луаном, и он стал вторым ребенком в семье Джойс и Хайме Фигейро.

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Бразильянка Джойс Фигейро, большая поклонница творчества группы Metallica, стала героиней в сторис коллектива в Instagram благодаря тому, что родила прямо на концерте, который проходил на стадионе Коуто Перейра в Куритибе.

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На шоу женщина, у которой уже подрастает дочь, пришла на 39 неделе беременности. Как только группа начала играть песню Enter Sandman, у нее начались схватки.

[ + – ] Группа Metallica рассказала о чудесном событии на своем концерте в соцсети Фото: Скриншот

Муж фанатки Хайме Фигейро обратился за помощью к бригаде парамедиков на концертной площадке, и ее врач, который также был на выступлении, немедленно помчался к своей пациентке. Вскоре Джойс родила крепкого мальчика, которого назвали Луаном. Сразу после рождения сына она даже пошутила, что назовет его в честь Джеймса Ульриха, соучредителя группы и барабанщика.

"Мальчик родился в конце шоу, (во время) последней песни, самой известной, той, которая больше всего нравилась моему отцу. Лучшего сценария для этой истории не было. Я много плакала от эмоций. В самой песне есть смысл, потому что она больше всего нравилась моему отцу", – рассказал журналистам счастливый отец.

[ + – ] Джойс и Хайме Фигейро с новорожденным Луаном

Джойс Фигейро, которая работает татуировщицей, и ее муж приобрели билеты на концерты Metallica в апреле 2020 года, но выступления дважды переносились. Новая дата была объявлена ​​в октябре 2021 года, однако семья никогда не думала, что их второй ребенок появится на свет под звуки тяжелого металла.

[ + – ] Во время исполнения группой песни Enter Sandman у Джойс Фигейро начались схватки

У пары уже есть трехлетняя дочь Летиция.

В соцсети Джойс поделилась снимком новорожденного сына.

"Разве могла я представить, что буду на шоу @metallica на 39 неделе беременности, и этот мальчик решит родиться прямо там, за 3 песни до окончания шоу, в Couto Pereira под звуки Enter Sandman? На каждом шоу, на которое я иду, что-то должно произойти, но в этот раз я думаю, что превзошла сама себя. Луан Фигейро появился на свет 07.05.2022 в 23:15, сотрясая все металлоконструкции", – подписала она фото спящего ребенка.

Напомним, группа Metallica пожертвовала на помощь Украине $500 тысяч. Деньги пойдут на нужды украинских беженцев, пострадавших от российской военной агрессии и вынужденных бежать из своего дома в поисках безопасности.