Фанатка гурту Metallica народила під час концерту під пісню Enter Sandman

Новонародженого назвали Луаном, і він став другою дитиною в сім'ї Джойс і Гайме Фігейро.

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Бразилійка Джойс Фігейро, велика шанувальниця творчості гурту Metallica, стала героїнею в сторіс колективу в Instagram завдяки тому, що народила прямо на концерті, що проходив на стадіоні Коуто Перейра в Куритибі.

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На шоу жінка, яка вже ростить доньку, прийшла на 39 тижні вагітності. Як тільки гурт почав грати пісню Enter Sandman, у неї почалися перейми.

[ + – ] Група Metallica розповіла про чудову подію на своєму концерті в соцмережі Фото: Скриншот

Чоловік фанатки Гайме Фігейро звернувся за допомогою до бригади парамедиків на концертному майданчику, і її лікар, який також був на виступі, негайно помчав до своєї пацієнтки. Незабаром Джойс народила міцного хлопчика, якого назвали Луаном. Відразу після народження сина вона навіть пожартувала, що назве його на честь Джеймса Ульріха, співзасновника гурту та барабанщика.

"Хлопчик народився наприкінці шоу, (під час) останньої пісні, найвідомішої, тієї, яка найбільше подобалася моєму батькові. Найкращого сценарію для цієї історії не було. Я багато плакала від емоцій. У самій пісні є сенс, бо вона найбільше подобалася моєму батькові", — розповів журналістам щасливий батько.

[ + – ] Джойс і Гайме Фігейро з новонародженим Луаном

Джойс Фігейро, яка працює татуювальницею, та її чоловік придбали квитки на концерти Metallica у квітні 2020 року, але виступи двічі переносилися. Нова дата була оголошена в жовтні 2021 року, проте сім'я ніколи не думала, що їхня друга дитина з'явиться на світ під звуки важкого металу.

[ + – ] Під час виконання групою пісні Enter Sandman у Джойс Фігейро розпочалися перейми

Пара вже має трирічну доньку Летицію.

У соцмережі Джойс поділилася знімком новонародженого сина.

"Хіба могла я уявити, що буду на шоу @metallica на 39 тижні вагітності, і цей хлопчик вирішить народитися прямо там, за 3 пісні до закінчення шоу, у Couto Pereira під звуки Enter Sandman? На кожному шоу, на яке я йду, щось має статися, але цього разу, я думаю, що перевершила сама себе. Луан Фігейро з'явився на світ 07.05.2022 о 23:15, стрясаючи всі металоконструкції", — підписала вона фото сплячої дитини.

Нагадаємо, гурт Metallica пожертвував на допомогу Україні $500 тисяч. Гроші підуть на потреби українських біженців, які постраждали від російської військової агресії та змушені втекти зі свої домівок у пошуках безпеки.