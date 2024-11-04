Новая владелица дома Мэттью Перри показала первые снимки из поместья (фото)

Этот дом Анита Верма-Лаллиан и ее муж намерены использовать для отдыха. Пара имеет постоянное жилье в городе Парадайз-Вэлли.

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42-летняя кинопродюсер и застройщица Анита Верма-Лаллиан, которая приобрела за $8,55 млн дом покойного актера Мэттью Перри, опубликовала на своей странице в Instagram первые снимки, сделанные на территории поместья. В частности, она позирует на фоне бассейна, где 28 октября 2023 года был найден мертвым звезда "Друзей".

"Мы так рады сообщить, что в начале этого месяца мы купили дом в Лос-Анджелесе! Наш агент сказала, что у нее есть потрясающая "внерыночная" недвижимость, которую она очень хотела нам показать. Как только я зашла в дом, я просто влюбилась в его особенности, особенно в вид на Тихий океан. Мы поняли, что это "то самое" и решили немедленно написать предложение о покупке", – паишет Анита.

По ее словам, она как индуистка верит в то, что каждый дом несет в себе энергию, которую в него вкладывает нынешний владелец. Именно поэтому она пригласила духовника из Аризоны, который вместе с ней помолился и благословил недвижимость.

"Мы решили почтить положительные стороны жизни предыдущего владельца, его огромный талант и всю радость, которую он принес многим людям. Решение купить дом не имело ничего общего с предыдущим владельцем, просто наша любовь к дому", – подчеркнула она.

В дальнейшем новая владелица планирует сохранить некоторые элементы дизайна.

"Логотип Бэтмена в бассейне определенно останется", – добавила Верма-Лаллиан, подчеркнув, что дом – идеален для отпуска.

Мэттью Перри купил особняк в 2020 году, отдав за него $6 млн.

Анита управляет Camelback Productions, компанией, которую она называет первой в штате кинокомпанией, принадлежащей женщине и выходцу из Южной Азии. Она основала ее после успешной работы в сфере недвижимости, которая началась в 2007 году в ведущей компании по земельному банкингу и развитию жилых участков в Финиксе, принадлежащей ее семье.Дом Перри – не основное ее жилье. У женщины есть роскошный особняк в Парадайз-Вэлли, горном городке к востоку от Финикса.

Анита Верма-Лаллиан управляет компанией Camelback Productions

Тем временем расследование смерти Мэттью Перри продолжается. Эксперты установили, что он скончался от передозировки кетамина. Правоохранителями по делу арестованы пять человек, в том числе два врача и личный ассистент звезды.

Ранее Фокус писал, что один из подозреваемых в смерти Мэттью Перри признал себя виновным.