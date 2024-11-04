Нова власниця будинку Меттью Перрі показала перші знімки з маєтку (фото)

Цей будинок Аніта Верма-Лалліан та її чоловік мають намір використовувати для відпочинку. Пара має постійне житло в місті Парадайз-Веллі.

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42-річна кінопродюсерка і забудовниця Аніта Верма-Лалліан, яка придбала за $8,55 млн будинок покійного актора Меттью Перрі, опублікувала на своїй сторінці в Instagram перші знімки, зроблені на території маєтку. Зокрема, вона позує на тлі басейну, де 28 жовтня 2023 року було знайдено мертвим зірку "Друзів".

"Ми так раді повідомити, що на початку цього місяця ми купили будинок у Лос-Анджелесі! Наша агентка сказала, що у неї є приголомшлива "позаринкова" нерухомість, яку вона дуже хотіла нам показати. Щойно я зайшла в будинок, я просто закохалася в його особливості, особливо в вид на Тихий океан. Ми зрозуміли, що це "те саме" і вирішили негайно написати пропозицію про купівлю", — пише Аніта.

За її словами, вона як індуїстка вірить у те, що кожен будинок несе в собі енергію, яку в нього вкладає нинішній власник. Саме тому вона запросила духівника з Аризони, який разом із нею помолився і благословив нерухомість.

"Ми вирішили вшанувати позитивні сторони життя попереднього власника, його величезний талант і всю радість, яку він приніс багатьом людям. Рішення купити будинок не мало нічого спільного з попереднім власником, просто наша любов до будинку", — підкреслила вона.

Надалі нова власниця планує зберегти деякі елементи дизайну.

"Логотип Бетмена в басейні безумовно залишиться", — додала Верма-Лалліан, підкресливши, що будинок — ідеальний для відпустки.

Меттью Перрі купив маєток у 2020 році, віддавши за нього $6 млн.

Аніта керує Camelback Productions, компанією, яку вона називає першою в штаті кінокомпанією, що належить жінці і вихідцю з Південної Азії. Вона заснувала її після успішної роботи у сфері нерухомості, яка розпочалася 2007 року в провідній компанії із земельного банкінгу та розвитку житлових ділянок у Фініксі, що належала її сім'ї.Будинок Перрі — не основне її житло. У жінки є розкішний дім у Парадайз-Веллі, гірському містечку на схід від Фінікса.

Аніта Верма-Лалліан керує компанією Camelback Productions

Тим часом розслідування смерті Меттью Перрі триває. Експерти встановили, що він помер від передозування кетаміну. Правоохоронці у справі заарештували п'ятьох осіб, зокрема двох лікарів та особистого асистента зірки.

Раніше Фокус писав, що один із підозрюваних у смерті Меттью Перрі визнав себе винним.