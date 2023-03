Група Metallica купила контрольний пакет акцій заводу з виробництва вінілу

Компанія Furnace багато років співпрацювала з колективом, випустивши їх найзнаменитіші альбоми.

Легендарний рок-гурт Metallica придбав контрольний пакет акцій Furnace Record Pressing в Олександрії, штат Вірджинія, фактично обзавівшись власним заводом для виробництва вінілових платівок, повідомляє NME.

Підприємство, засноване в 1996 році Еріком Астором, є одним із найбільших пресувальних заводів у США, маючи в розпорядженні 12 пресів Pheenix Alpha та два преси Finebilt. Саме тут було випущено безліч перевидань для Metallica, зокрема бокс-сет їх альбомів "Kill 'Em All", "Ride The Lightning" та "Master Of Puppets".

На думку учасників групи та засновника заводу, їхня співпраця буде дуже продуктивною і дозволить численним фанатам слухати нові пісні колективу на якісному вінілі.

Згідно з підсумками 2022 року, продажі вінілових платівок обійшли продажі компакт-дисків. Це сталося вперше за останні 35 років. Лише за тиждень із 15 по 22 грудня минулого року в США було продано 2,2 мільйони вінілових альбомів.

Раніше Фокус писав, що гурт Metallica підтримав Україну в її боротьбі з повномасштабним вторгненням російської армії і ще у квітні минулого року пожертвував 500 тисяч доларів. Гроші пішли на потреби українських біженців, які постраждали від російської військової агресії та змушені тікати зі свого будинку в пошуках безпеки.