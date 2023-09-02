"Подростковый бунт": собака сбежала из дома и пробралась на концерт группы Metallica

Семья только через несколько дней после пропажи питомца узнали, что их собака по кличке Сторм побывала на недешевом рок-концерте.

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Любительница музыки, собака по кличке Сторм, выбралась из дома и, к удивлению своей семьи, оказалась на концерте американской группы Metallica. Страх и беспокойство охватили хозяев, когда они узнали, где находится их питомец, только после того как фотография счастливой собаки на концерте появилась в сети. Об этом пишет The Mirror.

Аризбет Хуртадо была в глубокой панике, когда хаски по имени Сторм исчезла из дома в пятницу. Она провела беспокойные три часа, облазив окрестности в попытке ее найти, но увы, безрезультатно.

На следующий день 23-летняя Аризбет, работающая администратором в стоматологической клинике, вместе с родителями отправились на поиски собаки, которая была членом семьи с самого щенячьего возраста, но им не удалось отыскать ее. Они нашли ее только после того, как один из членов семьи предложил опубликовать объявление о ее пропаже.

Оказалось, что питомцу пробраться на концерт трэш-метал группы Metallica на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния, и на фотографии она явно выражала радость от пребывания на мероприятии. Издание отмечает, что стоимость билетов на которое составляла 69,99 фунтов стерлингов (примерно 3180 гривен), плюс дополнительные сборы.

Первоначально, волонтеры фонда The Animal Hope & Wellness Foundation, которым передали собаку после концерта, предполагали, что Сторм была брошена на стадионе и нуждается в срочном устройстве в новую семью. Однако этот "подростковый бунт" обошелся владельцам дорого: собаку забрали из ближайшего приюта для животных и произвели стерилизацию, после чего вернули ее домой. Этот процесс обошелся в 200 долларов.

Аризбет и ее семья рады вернуть Сторм домой и обещают более тщательно следить за ней, чтобы избежать ее приключений на улице и участия в музыкальных концертах.

Аризбет Хуртадо, проживающая в Инглвуде, Калифорния, США, рассказала: "Сторм жила у нас с самого рождения. Она очень активная и любит бегать, прыгать и играть. Родители живут прямо через дорогу от стадиона и организовали парковку для концерта, у них большой двор. Мы думали, что Сторм находится в своем маленьком домике, но теперь предполагаем, что она выбралась через открытые ворота. Когда мы закончили парковаться, мы обратились с вопросом: "Где Сторм?" Мы попробовали искать ее в течение трех часов, обезволив окрестности, но не смогли найти ее.

Тогда тетя посоветовала ей разместить объявление о пропаже на странице потерянных собак в Facebook. Семья начала искать сайты для размещения объявления и там увидели сообщение о собаке на стадионе So-Fi. По фотографии было видно, что это хаски, похожая на их питомца

"Мы поняли, что это Сторм, потому что у нее была отпечаток на шерсти. Мы шутили и говорили: "Как она туда попала? Она буквально внутри концерта". На этой фотографии она сидит на сиденье, как будто у нее есть билет на свое место. Похоже, что на концерте она наслаждалась моментом. Раньше она не проявляла интереса к Metallica, но родители всегда включали громкую музыку на заднем дворе, так что она привыкла к громкой музыке и даже полюбила ее", — рассказала владелица собаки.

Напомним, сотрудники службы контроля за животными в штате Аризона сообщили, что у собаки, подобранной в качестве бродячей, был обнаружен микрочип, и выяснилось, что она 12 лет не появлялась дома у своей семьи.

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