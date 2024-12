Стінг виконав свій хіт Shape of my Heart під акомпанемент українського воїна-бандуриста (відео)

Гра українського музиканта настільки підкорила британського артиста, що наступного дня Тарас Столяр акомпанував йому на сольному концерті.

73-річний легендарний британський співак і музикант Гордон Меттью Томас Самнер, якого світ знає під сценічним ім'ям Стінг, заспівав свій хіт "Shape of My Heart" під акомпанемент української бандури, на якій майстерно грав військовослужбовець ЗСУ, Заслужений артист України Тарас Столяр. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Instagram "Культурний десант", назвавши подію яскравим прикладом української культурної дипломатії.

Зі світовою зіркою українські військові з "Культурного десанту" зустрілися вдома у Шона Пена в Лос-Анджелесі. Крім Стінга, там були присутні гурти The Killers і Queens of the Stone Age.

"Чи сподобалася Стінгу така версія? Відповідь очевидна – наступного дня Тарас Столяр акомпанував Стінгу вже на його сольному концерті", – йдеться в публікації.

Хто такий Тарас Столяр?

Тарас Столяр родом із Чернівців. Він із семи років займається музикою. В інтерв'ю "Еспресо" Тарас розповів, що його першою вчителькою стала харизматична Раїса Кузьменко.

"Вона постійно наголошувала, що бандура – це козацький інструмент. Що це наші традиції, наша історія, те, на чому Україна тримається. Це гарний інструмент, який підкреслює наш національний колорит", – говорив Столяр.

Пізніше талановитий хлопець закінчив Чернівецьке музичне училище та Національну музичну академію України ім. П.І. Чайковського. П.І. Чайковського. На його рахунку – перемога в Першому міжнародному конкурсі виконавців на українських народних інструментах ім. Ігната Хоткевича (Харків, 1998). Гната Хоткевича (Харків, 1998) у номінації "бандурист-інструменталіст" (Харків, 1998). Він – артист Національного академічного оркестру народних інструментів України, концертмейстер групи бандур. У 2009 році Тарас виконував партії бандури для фільму "Дума про Тараса Бульбу", а також певний час був у складі українського електронного гурту ONUKA і знявся у відеокліпі "Look".

Тарас Столяр у кліпі гурту ONUKA

З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році Столяр пішов добровольцем захищати Україну, потрапивши в роту контрдиверсійної боротьби 112-ї бригади київської ТРО. У її складі він брав участь у бойових діях: оборона Київщини, Харківська область, Серебрянський ліс. Потім були Бахмут і Кліщіївка. Його завданням була розвідка і дорозвідка за допомогою різних БПЛА.

У листопаді 2023 року Столяра запросили в "Культурний десант".

"Микола Серга якраз шукав бандуриста – і йому порадили мене", – пояснив музикант.

Для військових Тарас виконує не тільки академічну музику, а й чимало українських та зарубіжних пісень, наприклад "Stairway to heaven" Led Zeppelin, "Smoke on the water" Deep Purple, Scorpions, "Wind of change", композиції "Океану Ельзи".

Тарас Столяр і Metallica

Стінг – не перша зірка світової величини, який оцінив талант українського бандуриста. У листопаді 2024 року рок-гурт Metallica на своїй сторінці в соцмережі опублікував відео з Тарасом Столяром, який грає на національному інструменті їхню легендарну пісню "Nothing else matters".

"Одного разу я виконував цю пісню для бійців 4-ї танкової бригади, вони записали відео і виклали в Tik-Tok. Згодом виявилося, що під цим відео поставили вподобані музиканти Metallica – вокаліст Джеймс Гетфілд і барабанщик Ларс Ульріх. Я тоді напівжартома сказав, що це виконання сертифіковане сердечками від авторів пісні", — зізнався Столяр.

Під час поїздки "Культурного десанту" до США в Сакраменто записали виконання пісні "Nothing else matters" і через друзів передали відео Джеймсу Гетфілду:

"Він був вражений, і незабаром відео з'явилося на сторінці. У повідомленні згадали про "Культурний десант" і про нашу місію в США".

За словами Тараса, завдяки гурту Metallica мільйони американців дізналися про українську бандуру і про саму країну. А це дуже важливо на тлі триваючої боротьби, впевнений він.

