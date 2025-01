Стінг одужує після інфекції і невдовзі може повернутися на сцену

Виконавець раніше відклав низку концертів за порадою лікаря через інфекцію горла, яка заважала йому співати, і може не виступити на благодійному шоу FireAid 30 січня.

Відомий англійський рок-музикант та актор, колишній лідер гурту The Police і чотирикратний номінант на премію "Оскар" за найкращу пісню невдовзі може повернутися на сцену. На деякий час Стінг відійшов від концертів та публічних виступів, а все через інфекцію горла. Про це повідомили на сторінці музиканта в Instagram увечері 22 січня.

Зазначимо, що 23 січня мав відбутися виступ співака на церемонії вручення нагород журналу "Bass" у Каліфорнії. Там артиста також мали нагородити за життєві досягнення. Однак наразі стан здоров’я не дозволяє йому виходити на сцену, тому подія відбудеться без його участі.

Разом з тим, йому довелося перенести концерти у Фініксі та Уітленді. Однак квитки своїх гостей Стінг закликав зберегти: вони будуть дійсними в інші дати, про які артист повідомив також на своїй сторінці у соцмережі.

Також на артиста невдовзі чекала ще одна подія – благодійний концерт FireAid, що відбудеться 30 січня, під час якого зірки збиратимуть кошти для постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі. Пожертви мають піти на відновлення громад, які зруйнувала катастрофа, а також на підтримку зусиль із запобігання масштабних пожеж в майбутньому. Однак чи зможе виступити Стінг на цій події наразі невідомо.

Проте є для фанатів Стінга хороші новини: виконавець поступово одужує і невдовзі може повернутися на сцену. Щоправда, коли саме вперше після хвороби артист з’явиться перед публікою – ще невідомо.

"Мені поступово стає краще після тимчасової інфекції горла, яка завадила мені співати, я з нетерпінням чекаю незабаром відновлення своїх виступів і перенесених шоу", — написав співак на своїй сторінці в Instagram.

Також у дописі Стінг висловив вдячність своїм прихильникам, які підтримували його та бажали швидкого одужання у численних повідомленнях та коментарях до дописів.

Нагадаємо, раніше Стінг поділився таємницями збереження своєї молодості. Артист розповів, що у цьому йому допомагає макробіотична дієта та щоденна йога, дізнавався Фокус у червні 2023 року.

Раніше також у мережі поширювалося відео, на якому Стінг заспівав свій багаторічний хіт "Shape of My Heart" разом з українським бандуристом та воїном ЗСУ Тарасом Столяром. Стінг став не першою відомою закордонною зіркою, з якою виступав талановитий українець: раніше він також грав композицію гурту Metallica Nothing else matters.