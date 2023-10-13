Отец Бритни Спирс не желает читать ее мемуары: известна причина

Джейми Спирс заявил, что знает правду об их общей истории.

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Джейми Спирс, отец американской поп-певицы, актрисы, танцовщицы, автора песен, обладательниыа премии "Грэмми" Бритни Спирс не обеспокоен содержанием ее будущих мемуаров "Женщина во мне". Он даже не собирается читать книгу, сообщает TMZ.

Источник, близкий к семье Спирс, рассказал изданию, что Джейми не волнует то, что Бритни говорит о нем в своих мемуарах, потому что она уже разгромила его как в суде, так и в социальных сетях, однажды заявив, что надеется, что ее отец проведет остаток своей жизни в тюрьме.

Хотя Джейми был далеко не идеальным отцом в годы становления Бритни, он в сложный период стал ее опекуном. Эта опека длилась 13 лет. Однако адвокат Бритни Мэтт Розенгарт заявил, что Джейми в это время воспользовался ее финансовыми преимуществами. Тем не менее, Розенгарту не удалось взыскать с Джейми какие-либо средства, главным образом потому, что большая часть расходов была одобрена судом.

Спирс не заинтересован в содержании мемуаров Бритни и считает, что уже знает правду об их общей истории. Книга Бритни, выход которой запланирован на 24 октября, может заинтриговать некоторых читателей, но Джейми не собирается ее читать, так как ему нечему будет научиться.

Более того, бывшая жена Джейми Линн и младшая сестра Бритни Джейми Линн уже выпустили мемуары, в которых Джейми изображается как "отсутствующий отец", борющийся с алкоголем.

Напомним, 6 октября сообщалось, что отец Бритни Спирс попал в больницу в тяжелом состоянии. За последний год Джейми Спирс оказывается в больнице второй раз.