Бритни Спирс оштрафовали за вождение без прав и страховки

Калифорнийский дорожный патруль остановил певицу, а теперь ей выписали штраф в 1140 долларов.

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Бритни Спирс остановил дорожный патруль и выписал ей штраф в 1140 долларов за вождение без прав и страховки. Инцидент произошел 10 сентября 2023 года, всего через месяц после того, как ее бывший муж Сэм Асгари подал на развод. Но теперь певица также обязана явится в суд 24 октября. Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя неизвестно, почему ее первоначально остановили, правоохранительные органы утверждают, что у нее не было "действительных прав" и она не "представила сотруднику дорожного патруля доказательства финансовой ответственности".

41-летней матери двоих детей был назначен штраф в размере 1140 долларов, который она "должна выплатить до 24 октября 2023 года, что также является датой ее явки в суд".

Бритни Спирс много лет не водила машину

По совпадению, дата суда совпадает с датой, когда ее мемуары "Женщина во мне" должны появиться в книжных магазинах.

Бритни может не являться в суд лично, но ее адвокат должен "представить доказательства" того, что ее водительские права действительны и что у нее есть страховка.

Это не первый раз, когда Бритни Спирс выписывают штраф за нарушение правил дорожного движения. В прошлом году лауреатку премии "Грэмми" задержали за превышение скорости и 10 марта 2022 года ей был выписан штраф за нарушение.

Это заявление появилось через несколько месяцев после того, как врачи посоветовали Спирс быть осторожной за рулем, поскольку она вернулась в мир после опеки, которая не позволяла ей водить машину в течение 13 лет.

Тогда источник сообщил СМИ, что Бритни очень рада тому, что теперь она снова может водить машину самостоятельно.

В 2006 году, еще до того, как ее лишили опеки, она вызвала споры, когда сфотографировалась за рулем с пятимесячным сыном Шоном Престоном на коленях.

После инцидента она извинилась, признав, что совершила ошибку.

В следующем году Спирс была поймана, когда наехала папарацци на ногу в Беверли-Хиллз.

Примерно в то же время в 2007 году камеры поймали ее на совершении ряда нарушений правил дорожного движения, в том числе на проезде на красный свет, вождении с использованием телефона и незаконных поворотах.

В том же году бывший муж Кевин Федерлайн также попросил судью запретить Бритни возить их двух сыновей Джейдена и Шона в машине.

Напомним, в своих долгожданных мемуарах "Женщина во мне", Бритни Спирс опишет свой путь к славе и свободе. ПО ее словам, это трогательная история о "выживании, вере и надежде".

Мемуары певицы были написаны до ее расставания с 29-летним Сэмом Асгари и не включают их скандальный развод.

Асгари также не получит ни цента из денег от продажи книг из-за железного брачного договора бывшей пары.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала видео танцев с ножами в руках, из-за чего к ней приехала полиция.