Брітні Спірс оштрафували за водіння без прав і страховки

Каліфорнійський дорожній патруль зупинив співачку, а тепер їй виписали штраф в 1140 доларів.

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Брітні Спірс зупинив дорожній патруль і виписав їй штраф в 1140 доларів за водіння без прав і страховки. Інцидент стався 10 вересня 2023 року, всього через місяць після того, як її колишній чоловік Сем Асгарі подав на розлучення. Але тепер співачка також зобов'язана з'явиться до суду 24 жовтня. Про це пише Daily Mail.

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Хоча невідомо, чому її спочатку зупинили, правоохоронні органи стверджують, що у неї не було "дійсних прав" і вона не "надала співробітнику дорожнього патруля докази фінансової відповідальності".

41-річній матері двох дітей призначили штраф у розмірі 1140 доларів, який вона "повинна виплатити до 24 жовтня 2023 року, що також є датою її явки до суду".

Брітні Спірс багато років не водила машину

За збігом, дата суду збігається з датою, коли її мемуари "Жінка в мені" мають з'явитися в книжкових магазинах.

Брітні може не з'являтися до суду особисто, але її адвокат повинен "представити докази" того, що її водійські права дійсні і що у неї є страховка.

Це не вперше, коли Брітні Спірс виписують штраф за порушення правил дорожнього руху. Минулого року лауреатку премії "Греммі" затримали за перевищення швидкості, і 10 березня 2022 року їй було виписано штраф за порушення.

Ця заява з'явилася через кілька місяців після того, як лікарі порадили Спірс бути обережною за кермом, оскільки вона повернулася у світ після опіки, яка не дозволяла їй водити машину протягом 13 років.

Тоді джерело повідомило ЗМІ, що Брітні дуже рада тому, що тепер вона знову може водити машину самостійно.

У 2006 році, ще до того, як її позбавили опіки, вона викликала суперечки, коли сфотографувалася за кермом із п'ятимісячним сином Шоном Престоном на колінах.

Після інциденту вона вибачилася, визнавши, що зробила помилку.

Наступного року Спірс була спіймана, коли наїхала папараці на ногу в Беверлі-Гіллз.

Приблизно в той самий час у 2007 році камери спіймали її на скоєнні низки порушень правил дорожнього руху, зокрема на проїзді на червоне світло, водінні з використанням телефону і незаконних поворотах.

Того ж року колишній чоловік Кевін Федерлайн також попросив суддю заборонити Брітні возити їхніх двох синів Джейдена і Шона в машині.

Нагадаємо, у своїх довгоочікуваних мемуарах "Жінка в мені", Брітні Спірс опише свій шлях до слави і свободи. За її словами, це зворушлива історія про "виживання, віру і надію".

Мемуари співачки були написані до її розставання з 29-річним Семом Асгарі і не включають їхнє скандальне розлучення.

Асгарі також не отримає ні цента з грошей від продажу книжок через залізний шлюбний договір колишньої пари.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс опублікувала відео танців із ножами в руках, через що до неї приїхала поліція.