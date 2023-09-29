Танці Брітні Спірс із ножами закінчилися приїздом поліції (відео)

Незважаючи на те, що трапилося, Брітні знову виклала відео з ножами.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка нещодавно розмістила на своїй сторінці в Instagram танці з ножами в руках, поділилася новим роликом, де так само хвацько рухається, розмахуючи... ножами. На артистці — білий топ із рукавами та рожеві мікроплавки.

Свій запис Брітні супроводила поясненням:

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"Я знаю, що налякала всіх своїм останнім постом, але це підроблені ножі, які моя команда орендувала в магазині Hand Prop у Лос-Анджелесі. Це не справжні ножі. Нікому не потрібно хвилюватися або викликати поліцію. Я намагаюся наслідувати одну з моїх улюблених виконавиць Шакіру...Постановка, яка мене надихнула! Вітаємо нас, поганих дівчат, які не бояться розсовувати кордони і ризикувати".

Про поліцію Спірс згадала не випадково. Після публікації першого ролика з ножами "хтось дуже близький, кого дійсно хвилює її стан", викликав правоохоронців до будинку зірки, пише CNN.

За словами капітана офісу шерифа округу Вентури Діна Уорті, спершу людина, ім'я якої не називають, зателефонувала до групи оцінки психічного здоров'я Департаменту поліції Лос-Анджелеса, яка потім передала дзвінок до офісу шерифа. Звідти до будинку співачки відправили сержанта, який "мав кілька попередніх контактів із пані Спірс протягом багатьох років". Поліцейський зателефонував у домофон особняка артистки, пояснивши охоронцеві, що "приїхав, ґрунтуючись на інформації, що зірка може відчувати потенційну кризу психічного здоров'я або перебуває під загрозою членоушкодження".

Зі свого боку начальник охорони співачки повідомив сержанту, що він був зі Спірс, жодної загрози її безпеці немає, і співачка не хотіла, щоб поліцейські входили на територію.

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Пізніше адвокат артистки зателефонував правоохоронцю і запевнив, що "щойно розмовляв зі співачкою" і "запевнив його, що в неї немає проблем ані психічних, ані фізичних, ані якихось ще".

"Хтось скаже, що так вона творчо самовиражається, хтось заперечить, що існує небезпека для неї та її ментального здоров'я", — заявив Ворті.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс згадала свій виступ зі змією.