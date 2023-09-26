Брітні Спірс налякала своїх собак танцем із ножами (відео)

Колись дуже популярна співачка продовжує танцювати на самоті, викликаючи тривогу у своїх шанувальників.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс уже дуже давно не виступає на сцені, проте не припиняє дивувати та епатувати своїх 42 мільйони підписників в Instagram. Так, знаменитість опублікувала нове відео з танцями, де, окрім традиційних мікроплавок і топа укупі з хаотичними рухами співачки, з'являється новий предмет, точніше, навіть два, — ножі.

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Брітні хвацько витанцьовує перед камерою, махаючи ножами, та так активно, що три її собаки на задньому плані, які випадково потрапили в кадр, мають дещо наляканий вигляд.

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У підписі до посту Брітні уточнила, що ножі у неї в руках — не справжні.

"Я сьогодні почала гратися на кухні з ножами! Не хвилюйтеся, це не справжні ножі! Геловін скоро", — зазначила вона. Правда це чи ні, невідомо, оскільки виглядають ножі дуже натурально. Ба більше, Сем Асгарі розповідав своїм друзям, що в будинку Брітні ножі є майже в кожній кімнаті.

Коментарі до посту вона традиційно закрила.

Через буквально годину Спірс виклала ще одне відео танців. Вона переодягла топ, вибравши модель білого кольору з довгими рукавами, білі плавки замінила на рожеві, а на ногах у неї білі чоботи.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розлучилася з хатнім робітником Полом Річардом Солізом, з яким їй приписували роман після того, як її чоловік Сем Асгарі подав на розлучення. Зараз фітнес-модель живе в орендованих люксових апартаментах, які йому оплачує поки що дружина, а сама артистка пустилася берега.