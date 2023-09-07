Брітні Спірс станцювала в барі (відео)

Артистка зупинилася в Мексиці, проте вона прямує до Італії.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс станцювала в барі та ледь не "згубила" свою сукню. Про це пише Page Six.

Сукня артистки сповзла на грудях під час танців у закладі в Кабо-Сан-Лукас, Мексика.

На відео, яке поширюють у мережі, можна побачити, як співачка танцює, коли один з рукавів її червоної сукні впав і майже оголив її груди.

Спірс, яку супроводжували її охоронець і подруга, здавалося, курйоз не занепокоїв, і вона продовжувала далі танцювати. Через кілька секунд вона поправила сукню, щоб прикрити себе.

Брітні Спірс

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Для виходу в світ вона доповнила образ сонцезахисними окулярами в білій оправі та кольє-чокером, уклавши волосся в безладний пучок.

Після того, як відео з’явилося в мережі, 41-річна співачка написала в Instagram, щоб сказати, що вона "до біса збентежена" оприлюдненими кадрами.

Вона пояснила, що почула музику, проїжджаючи повз, і "зайшла, як олень у світлі фар".

"Я і гадки не мала, що мене записують з усіх сторін!!! Я лише людина і я не знаю, що відбувається з моїм волоссям, але я зробила піт-стоп у Мексиці!!! Я прямую до Італії 🇮🇹 зараз, щоб куштувати свої улюблені спагетті та м'ясні кульки", — написала зірка сцени.

Брітні Спірс

Нагадаємо, Брітні Спірс незабаром перестане платити аліменти колишньому чоловіку за старшого сина.

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