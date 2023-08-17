Брітні Спірс розлучається зі своїм чоловіком Семом Асгарі через рік шлюбу

Пара одружилася в червні 2022 року після кількох років знайомства.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс та її чоловік, 29-річний фітнес-тренер Сем Асгарі, офіційно розлучилися після року шлюбу. Про це повідомляє TMZ.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє, що Асгарі переїхав зі спільного будинку пари і тепер живе у своєму власному будинку. Крім того, чоловік співачки подав заяву на розлучення.

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Що сталося між парою, яка ще недавно ділилася спільними щасливими фото, невідомо. Однак джерела стверджують, що між Семом і Брітні сталася сварка через чутки про зради співачки.

Офіційно подружжя поки що не коментувало свого розлучення, проте Спірс порушила мовчання дивним постом у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фотографію на коні в жовтому бікіні та чорних шортах. Вона підписала знімок: "Скоро куплю коня!!! Так багато варіантів, що це досить складно. Кінь на ім'я Софі і ще один на ім'я Рев. Чи повинна я приєднатися до спільноти і надіти рожевий ковбойський капелюх? У будь-якому разі, я думаю, що знайшла своє місце з Роаром".

Крім того, за словами інших джерел, Спірс уже найняла найкращого адвоката з розлучень Лауру Вассер, і продовжить працювати з юристом Метью Розенгартом, колишнім федеральним прокурором, який, як відомо, позбавив її опікунства і з-під контролю її батька.

Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії у своєму будинку в Таузенд-Оукс, Лос-Анджелес, у червні 2022 року після кількох років знайомства. Познайомилися вони 2016 року, коли уродженець Тегерана зіграв роль у кліпі на її сингл "Slumber Party". Про заручини з Асгарі артистка оголосила тоді, коли ще перебувала під опікою свого батька.

У грудні 2021 року, за місяць після того, як її опікунство припинили, суддя вперше за понад 13 років надав Спірс право самостійно оформлювати виконавчі документи, включно з підписанням дозволу на шлюб.

Шлюб для Спірс став третім. У пари немає спільних дітей. У квітні 2022 року, за два місяці до весілля, Спірс і Асгарі оголосили, що вона вагітна. Наступного місяця співачка повідомила, що втратила дитину.

Раніше Фокус писав, що Брітні запідозрила нову вагітність.