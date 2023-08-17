Бритни Спирс разводится со своим мужем Сэмом Асгари спустя год брака

Пара поженилась в июне 2022 года после нескольких лет знакомства.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс и ее муж, 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, официально расстались после года брака. Об этом сообщает TMZ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает что Асгари переехал из общего дома пары и теперь живет в своем собственном доме. Кроме того, муж певицы подал заявление на развод.

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Что случилось между парой, которая еще недавно делилась совместными счастливыми фото, неизвестно. Однако источники утверждают, что между Сэмом и Бритни случилась ссора из-за слухов об изменах певицы.

Официально супруги пока еще не комментировали свой развод, однако Спирс нарушила молчание странным постом в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию на лошади в желтом бикини и черных шортах. Она подписала снимок: "Скоро куплю лошадь!!! Так много вариантов, что это довольно сложно. Лошадь по имени Софи и еще одна по имени Рев. Должна ли я присоединиться к сообществу и надеть розовую ковбойскую шляпу? В любом случае, я думаю, что нашла свое место с Роаром".

Кроме того, по словам других источников, Спирс уже наняла лучшего адвоката по разводам Лауру Вассер, и продолжит работать с юристом Мэтью Розенгартом, бывшим федеральным прокурором, который, как известно, избавил ее от опекунства и из-под контроля ее отца.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Пара связала себя узами брака на тайной церемонии в своем доме в Таузенд-Оукс, Лос-Анджелес, в июне 2022 года после нескольких лет знакомства. Познакомились они в 2016 году, когда уроженец Тегерана сыграл роль в клипе на ее сингл "Slumber Party". О помолвке с Асгари артистка объявила тогда, когда еще находилась под опекой своего отца.

В декабре 2021 года, через месяц после того, как ее опекунство было прекращено, судья впервые за более чем 13 лет предоставил Спирс право самостоятельно оформлять исполнительные документы, включая подписание разрешения на брак.

Брак для Спирс стал третьим. У пары нет общих детей. В апреле 2022 года, за два месяца до свадьбы, Спирс и Асгари объявили, что она беременна. В следующем месяце певица сообщила, что потеряла ребенка.

Ранее Фокус писал, что Бритни заподозрила новую беременность.