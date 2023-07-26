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Стиль жизни

Бритни Спирс заподозрила, что снова беременна

Бритни Спирс, Бритни Спирс беременность, Бритни Спирс муж, Бритни Спирс рассказала как переживает жару
Фото: Getty Images | Бритни Спирс

В 2022 году артистка пережила выкидыш.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс рассказала об ощущении, что она беременна, в серии публикаций в Instagram.

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Артистка опубликовала обложку книги 2012 года "Трансформационная сила поста: путь к духовному, физическому и эмоциональному омоложению" покойного автора Стивена Харрода Бунера.

В частности, Бритни отметила, что ей понравился недавний отпуск в Мексике и дополнения к еде и напиткам, поскольку она снова может употреблять алкоголь после окончания опеки ее отца в конце 2021 года.

Бритни Спирс

"Дорогой Боже... это первый год, когда я могу употреблять алкоголь, поэтому моя поездка в Мексику со всей замечательной едой и вином была невероятной!!!" — призналась знаменитость.

Певица рассказала, что пыталась смириться с жарой в родной Южной Калифорнии, оставаясь при этом активной.

"Кажется, целый день оставаться дома с кондиционером — это практичный способ здравого смысла, но я чувствовала себя в клетке всю свою жизнь!!!" — добавила Спирс.

Бритни Спирс

"Скажу честно, я проснулась сегодня утром и подумала, что я беременна, потому что меня так тошнит, но я думаю, что это солнце!!!" — призналась Бритни, которая в 2022 году пережила выкидыш.

Напомним, муж Бритни Спирс прокомментировал публичное нападение на певицу.

Также Фокус писал о причине задержки выхода мемуаров Бритни Спирс.