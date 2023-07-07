Муж Бритни Спирс высказался после нападения на звезду

Накануне охранник звезды NBA Виктора Вембаньямы ударил Бритни Спирс и сбил с ног.

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Сэм Асгари, муж 41-летней американско певицы Бритни Спирс, раскритиковал члена службы безопасности баскетболиста Виктора Вембаньямы после того, как тот ударил поп-звезду, когда она пыталась сфотографироваться со звездой NBA. В своем Instagram-аккаунте он высказался насчет неприятного инцидента, который произошел в ресторане Catch в Лас-Вегасе.

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"Я против насилия в любой форме, особенно безосновательного в защиту себя или кого-то еще, кто не может себя защитить, — написал 29-летний мужчина на черном фоне. — Самооборона может быть неизбежной, но защита любой женщины, особенно моей жены, не подлежит сомнению. Я считаю свою реакцию подавленной, учитывая то, что произошло, и я надеюсь, что этот мужчина усвоит урок и изменит свое пренебрежение к женщинам".

Фото: instagram samasghari

Во второй сторис супруг Бритни отметил, что "жестокое поведение вышедшего из-под контроля охранника не должно бросать тень" на баскетболиста Вембаньяма. Он считает, что ответственность должен понести мужчина, позволивший себе такое поведение по отношению к певицы, а также те, кто взял на работу охранника без надлежащей проверки.

Фото: instagram samasghari

Он продолжил: "Я не могу себе представить сценарий, в котором невооруженная фанатка, демонстрирующая какое-либо волнение или признательность знаменитости, может стать причиной физического нападения на нее, не говоря уже о том, чтобы ее ударили по лицу за то, что она похлопала кого-то по плечу".

Напомним, накануне Бритни Спирс вместе со своим мужем Сэмом Асгари и еще двумя людьми ужинали в ресторане. Когда она вошла в заведение, ее окружили поклонники. Поп-певица заметила Виктора Вембаньяму. Она любит баскетбол и ей нравится игра спортивной звезды, так что она подошла к нему, чтобы спросить, могут ли они сделать совместное селфи. Она хлопнула его по спине, по правому плечу, и, директор службы безопасности "Сан-Антонио Сперс", — команды, за которую играет Виктор Вембаньяма, — мгновенно ударил ее тыльной стороной руки, в результате чего она упала на землю.

Служба безопасности Бритни провела некоторое время с охранником Виктора, после чего ее команда подала заявление в столичное полицейское управление о нанесении побоев.