Брітні Спірс показала шанувальникам нове татуювання (відео)

У знаменитості досить велика колекція татуювань по всьому тілу.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс, яка нині переживає розрив зі своїм чоловіком Семом Асгарі, продемонструвала своїм підписникам нове татуювання на пікантному місці.

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На відео, яким вона поділилася у своєму Instagram-акаунті, зірка поп-музики показала зображення змії, зроблене червоним чорнилом. Нове татуювання з'явилося на попереку під старим у вигляді феї.

"Моє нове татуювання зі змією, хлопці. Я так схвильована, так", — сказала вона в кліпі.

У кадрі Спірс постала в білих джинсових шортах з низькою талією і в укороченому топі з відкритими плечима і квітковим принтом. Вона також показала процес нанесення татуювання і додала: "Насправді це не так вже й боляче".

У 41-річної Брітні колекція татуювань по всьому тілу. Крім зображення феї, у неї є подвійні хрести під стегнами, відбиток губ на талії і лоза на нозі. Вона навіть раніше захопилася тимчасовими татуюваннями хною, які 2020 року нанесла по всьому тілу.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс підігріла чутки про новий роман.