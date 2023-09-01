Кейт Бекінсейл показала нове татуювання, присвячене її померлому коту Клайву

50-річна актриса зробила друге татуювання на честь свого покійного кота Клайва після його недавньої смерті.

Related video

Кейт Бекінсейл показала друге татуювання, яке зробила на честь свого покійного кота Клайва. Її улюблений вихованець помер у червні. І лише два тижні тому вона продемонструвала своє перше татуювання на його пам'ять. Про це пише Daily Mail.

В Instagram Кейт поділилася фотографіями в білій сукні, яка не приховувала новий малюнок на тілі.

Кейт Бекінсейл Фото: Kate Beckinsale/Instagram

"Як може світло, яке горіло так яскраво, раптом горіти так блідо. Люблю тебе завжди", — написала актриса.

Акторка раніше розповідала про те, як вона була абсолютно спустошена, коли в червні помер її перський кіт, що став за ці роки інтернет-знаменитістю.

Лише два тижні тому Кейт продемонструвала своє перше татуювання, зроблене на честь Клайва майстром з Лос-Анджелеса Доктором Ву.

Перше татуювання на честь Клайва

Кейт уперше показала Клайва понад десять років тому. Раніше вона заявляла, що він "досить старий" і йому близько 15 або 16 років.

Коли вона розповіла про його смерть, то зізналася, що в неї навіть немає сил дивитися на його знімки.

"Здається, що в кожній частині мого будинку має бути він. Якщо хтось очікує від мене новин, але я не в силах. Моє серце абсолютно і повністю розбите", — підсумувала вона.

Розповідаючи про Клайва, Кейт говорила, що він дуже любив сидіти в сумках і валізах, і лежати на взутті.

Акторка також заявила, що віддає перевагу кішкам, тому що за ними легше доглядати, ніж за собаками, додавши: "Вам не потрібно ходити з пакетом какашок, як із собакою".

Кейт Бекінсейл і Клайв

Розкішне життя Клайва широко документувалося в соціальних мережах Бекінсейл, де повно фотографій, на яких він одягнений у веселі костюми, подорожує на приватних літаках і залишається поруч з нею, незважаючи ні на що.

2021 року вона обговорювала, як одягати своїх двох котів під час карантину під час виступу в прямому ефірі.

"Є пара котів, але один із них більше любить вбиратися, тому він і фотографується частіше", — жартувала вона, маючи на увазі Клайва.

Кейт Бекінсейл і Клайв

Потім Кейт зазначила, що одягання її вихованця "займає всього 12 секунд", і вона може знайти час навіть у "напружений день".

У Кейт є ще одна перська кішка на ім'я Віллоу і померанський шпіц на ім'я Міф.

Нагадаємо, раніше Кейт Бекінсейл показувала, як відзначила своє 50-річчя.