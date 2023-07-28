Нестаріюча Кейт Бекінсейл показала, як відзначила 50-річчя (фото, відео)

Свій день народження кіноактриса відзначила в караоке з мамою і друзями.

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Британська акторка Кейт Бекінсейл відзначила своє 50-річчя і кадрами з цієї нагоди поділилася на сторінці в Instagram.

Для святкування дня народження знаменитість обрала рожевий трикотажний комплект від Area, що складався з кардигана з ромбами за 1180 фунтів стерлінгів із застібкою-бантом зі стразами і шортів вартістю 549 фунтів. Образ завершували рожева шкіряна портупея, одягнена під кардиган, високі чорні черевики на масивній платформі, великі сережки і чорний бант.

У караоке-барі Кейт розважалася в компанії своєї мами Джуді Лоу і позувала з іграшкою у вигляді чоловічого статевого органу Кейт задула свічки на тортах.

Як видно на знімках, Кейт у свої 50 років має вигляд щонайменше років на 20 молодше. Це — результат її догляду за собою. За словами друзів, акторка просто одержима своєю шкірою і ніколи не виходить з дому без сонцезахисного крему. Вона постійно відвідує косметолога, де проходить мікронідлінг (це нанесення множинних уколів тонкими голками у верхні шари епідермісу, завдяки чому в шкіру активно проникають лікувальні препарати), терапію червоним світлом і щадну мікродермабразію.

Бекінсейл багато часу проводить у спортзалі, а також правильно харчується. Актриса намагається вживати якомога менше вуглеводів і цукру: "Через них я почуваюся дуже млявою. Замість цього я їм в основному білок і овочі". Жодні популярні дієти, як-от кето чи палео, Кейт не вітає. Свого часу вона додавала кокосову олію до свого чаю, поки в неї не з'явилася алергія на неї. Зірка раніше була вегетаріанкою, але коли знімалася в "Перл-Гарбор", тренер порадив їй додати в раціон курку і рибу, щоб у неї було більше енергії. Тепер вона та її донька їдять на гарнір багато тушкованих овочів, таких як брюссельська капуста та броколі, а основна страва — це завжди нежирне м'ясо.

Раніше Фокус писав, що у Кейт помер її улюблений кіт Клайв, який був її улюбленцем і зіркою соцмереж.