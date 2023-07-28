Нестареющая Кейт Бекинсейл показала, как отметила 50-летие (фото, видео)

Свой день рождения киноактриса отметила в караоке с мамой и друзьями.

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Британская актриса Кейт Бекинсейл отметила свое 50-летие и кадрами по этому случаю поделилась на странице в Instagram.

Для празднования дня рождения знаменитость выбрала розовый трикотажный комплект от Area, состоящий из кардигана с ромбами за 1180 фунтов стерлингов с застежкой-бантом со стразами и шорт стоимостью 549 фунтов. Образ завершали розовая кожаная портупея, надетая под кардиган, высокие черные ботинки на массивной платформе, большие серьги и черный бант.

В караоке-баре Кейт развлекалась в компании своей мамы Джуди Лоу и позировала с игрушкой в виде мужского полового органа Кейт задула свечи на тортах.

Как видно на снимках, Кейт в свои 50 лет выглядит минимум лет на 20 моложе. Это – результат ее ухода за собой. По словам друзей, актриса просто одержима своей кожей и никогда не выходит из дома без солнцезащитного крема. Она постоянно посещает косметолога, где проходит микронидлинг (это нанесение множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты), терапию красным светом и щадящую микродермабразию.

Бекинсейл много времени проводит в спортзале, а также правильно питается. Актриса старается употреблять как можно меньше углеводов и сахара: "Из-за них я чувствую себя очень вялой. Вместо этого я ем в основном белок и овощи". Никакие популярные диеты, такие как кето или палео, Кейт не приветствует. Одно время она добавляла кокосовое масло в свой чай, пока у нее не появилась аллергия на него. Звезда раньше была вегетарианкой, но когда снималась в "Перл-Харбор", тренер посоветовал ей добавить в рацион курицу и рыбу, чтобы у нее было больше энергии. Теперь она и ее дочь едят на гарнир много тушеных овощей, таких как брюссельская капуста и брокколи, а основное блюдо — это всегда нежирное мясо.

Ранее Фокус писал, что у Кейт умер ее любимый кот Клайв, который был ее любимцем и звездой соцсетей.