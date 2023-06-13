Кейт Бекинсейл сообщила о смерти любимого кота, который был звездой ее Instagram

По словам актрисы, ее сердце разбито, а каждый уголок дома напоминает о Клайве.

Related video

49-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл потеряла своего 19-летнего любимца, персидского кота Клайва, которого обожала, и который стал настоящей звездой ее Instagram. О смерти животного она рассказала подписчикам, опубликовав фото с питомцем на руках, одетым в розовый комбинезон с принтом свиньи.

"Клайв умер. У меня пока нет сил сделать монтаж или даже посмотреть его фотографии. Кажется, он должен быть в каждой части моего дома. Если кто-то ожидает услышать от меня известие, вы можете ненадолго, и мне очень жаль. Мое сердце абсолютно и полностью разбито. 2004-2023 гг", – написала Кейт.

Кейт и ее любимый Клайв Фото: Instagram @katebeckinsale

Среди тех, кто поспешил утешить ее в комментариях, были Аня Тейлор-Джой и Сет Роген.

Причину смерти Клайва Бекинсейл не называла, хотя ранее говорила, что он "довольно стар".

"Он появился у нас, когда моя дочь Лили Шин была маленькой (сейчас ей 20 лет). И обычно он выбрит в странной форме, но он недавно перенес рак", – рассказывала актриса в интервью 2019 года.

По ее словам, самые любимы в мире вещи Клайва – чемоданы, коробки и сумки:

"Если вы принесете домой пару кроссовок или достанете сумку, он тут же окажется внутри нее. Итак, мы купили ему эту кровать-чемодан, и он так ее любит".

Бекинсейл призналась, что предпочитает кошек, потому что за ними "легче" ухаживать, чем за собаками.

"Тебе не нужно ходить с мешком какашек, как с собакой", — размышляла она.

Роскошная жизнь Клайва была широко представлена в социальных сетях актрисы. Она одевала его в смешные костюмы, путешествовала с ним на частных самолетах, и Клайв любил свою хозяйку.

У Бекинсейл есть еще одна персидская кошка по кличке Уиллоу и померанский шпиц Миф.

Ранее Фокус писал, что Кейт рассказала, как Киану Ривз помог ей на красной дорожке избежать позора.