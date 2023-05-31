Кейт Бекинсейл рассказала, как Киану Ривз спас ее от позора на красной дорожке

Кейт отметила, что в тот момент Киану даже не понял, насколько важной была его поддержка для нее.

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Доброта и бескорыстность актера Киану Ривза уже давно стали притчей во языцех не только в Голливуде, но и во всем мире. Его коллега по цеху Кейт Бекинсейл поделилась одним случаем из жизни, который в очередной раз подтвердил, что таких людей, как Киану, еще поискать. Историю 30-летней давности она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам знаменитости, в 1993 году Ривз помог ей избежать проблем с гардеробом. Вместе с ним на мировой премьере "Много шума из ничего" во время 46-го Каннского кинофестиваля ей на помощь поспешили и второй партнер по фильму Роберт Шон Леонард. Кейт купила бежевое боди в магазине в аэропорту, вставила в волосы цветок с подноса для завтрака в отеле и надела грубые ботинки от Dr. Martens со стальным носком для "самой большой красной ковровой дорожки" в ее жизни

"Когда я села в машину, чтобы поехать на премьеру с Дензелом и Полеттой Вашингтон, все кнопки в промежности раскрылись сами собой, и боди поднялось, как рулонная штора. Я не чувствовала, что было бы уместно копаться в паху, когда мы все сидели в задней части машины, поэтому я просто тихо запаниковала. Вышла на самую большую красную дорожку в моей жизни и шепнула Киану и Роберту Шону Леонарду, что произошло. На этом снимке я держу переднюю ластовицу внизу, а они вдвоем держат заднюю ластовицу. Абсолютные легенды, которые, возможно, даже не до конца понимали физику происходящего или даже слышали слово "ластовица" раньше, но оба вскочили, чтобы спасти меня без вопросов", – призналась она.

Пост Бекинсейл в Instagram получила поддержку от двукратной номинантки на "Оскар" Наоми Уоттс, актрисы "Ривердейла" Натали Болтт и актера Кристофера Конвери.

Фильм "Много шума из ничего" был номинирован на главный приз французского фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, которая досталась картинам Чена Кайге "Прощай, моя наложница" и Джейн Кэмпион "Фортепиано".

Одобренная критиками романтическая комедия Кеннета Браны в тосканском стиле, основанная на шекспировской пьесе 1623 года, собрала 43 миллиона долларов в мировом прокате при скромном бюджете в 7,1 миллиона долларов. В фильме, номинированном на премию "Золотой глобус", также сыграли Брана, Эмма Томпсон, Майкл Китон и Имельда Стонтон.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз снова взялся за бас-гитару и вернулся в рок-группу, где играл 20 лет назад.