Киану Ривз вернулся к хобби 20-летней давности и взял в руки бас-гитару (видео)

Актер впервые за два десятилетия вышел на сцену в составе своей группы Dogstar.

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58-летний американский актер Киану Ривз после съемок в четвертой части "Джона Уика" решил вспомнить о давнем увлечении. Спустя 20 лет он воссоединился со своей гранж-рок-группой Dogstar и выступил на музыкальном фестивале BottleRock Napa Valley, сообщает Daily Mail. Группа образовалась в 1991 году и выпустила два студийных альбома и EP, прежде чем распалась в 2002 году.

Киану с бас-гитарой выступил на сцене Verizon с гитаристом/вокалистом Бретом Домроузом и барабанщиком Робертом Мэйлхаусом. Они исполнили несколько композиций со своего будущего, третьего, альбома.

Участники группы отметили на своей странице в Instagram, что они "на седьмом небе" из-за того, что воссоединились, и "с нетерпением ждут красивых, зажигательных выходных".

Роберт Мэйлхаус, Брет Домроуз и Киану Ривз

После выступления в "BottleRock" Ривз со товарищи останавливаться не намерены и уже готовы запланировать новые выступления.

Формирование группы началось со случайной встречи Ривза и Мейлхауса в супермаркете в 1991 году. Барабанщик-перкуссионист был одет в свитер Detroit Red Wings, что привлекло внимание актера, страстного фаната хоккея. Завязав разговор, они быстро подружились и, в конце концов, начали играть вместе, поняв, что, кроме любви к хоккею, их объединяет страсть к музыке.

Группа Dogstar на BottleRock Napa Valley , 27 мая 2023 года

Затем к ним в качестве гитариста и вокалиста в 1992 году присоединился Грегг Миллер, а в 1994-м в группу пришел Брет Домроуз, который стал дополнительным вокалистом и гитаристом. После ухода Миллера в 1995 году Домроуз стал единственным вокалистом.

В 1996 году у Dogstar было два релиза: EP Quattro Formaggi и их дебютный студийный альбом Our Little Visionary в сентябре того же года. Спустя почти четыре года, в июле 2000 года группа выпустила свой следующий альбом Happy Ending.

Домроуз назвал музыку на этой пластинке более "поп-агрессивной", чем более ранние работы коллектива.

Несмотря на значительное внимание средств массовой информации из-за того, что Ривз был басистом, группа добилась лишь умеренного успеха во время своего существования до 2002 года, когда они решили расстаться после концерта в Японии в октябре.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз появится в пятой части "Джона Уика".