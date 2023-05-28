Кіану Рівз повернувся до хобі 20-річної давнини та взяв до рук бас-гітару (відео)

Актор уперше за два десятиліття вийшов на сцену у складі свого гурту Dogstar.

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58-річний американський актор Кіану Рівз після зйомок у четвертій частині "Джона Віка" вирішив згадати про давнє захоплення. Через 20 років він возз'єднався зі своїм гранж-рок-гуртом Dogstar і виступив на музичному фестивалі BottleRock Napa Valley, повідомляє Daily Mail. Гурт утворився в 1991 році і випустив два студійні альбоми і EP, перш ніж розпався в 2002 році.

Кіану з бас-гітарою виступив на сцені Verizon з гітаристом/вокалістом Бретом Домроузом та барабанщиком Робертом Мейлхаусом. Вони виконали кілька композицій зі свого майбутнього, третього, альбому.

Учасники групи відзначили на своїй сторінці в Instagram, що вони "на сьомому небі" через те, що возз'єдналися, і "з нетерпінням чекають на гарні, запальні вихідні".

Роберт Мейлхаус, Брет Домроуз та Кіану Рівз

Після виступу в BottleRock Рівз і його товариші зупинятися не мають наміру і вже готові планувати нові виступи.

Формування групи почалося з випадкової зустрічі Рівза та Мейлхауса у супермаркеті у 1991 році. Барабанщик-перкусіоніст був одягнений у светр Detroit Red Wings, що привернув увагу актора, пристрасного фаната хокею. Зав'язавши розмову, вони швидко потоваришували і, зрештою, почали грати разом, зрозумівши, що, крім любові до хокею, їх поєднує пристрасть до музики.

Група Dogstar на BottleRock Napa Valley, 27 травня 2023 року

Потім до них як гітарист і вокаліст у 1992 році приєднався Грег Міллер, а в 1994-му до групи прийшов Брет Домроуз, який став додатковим вокалістом та гітаристом. Після того, як Міллер пішов у 1995 році Домроуз став єдиним вокалістом.

У 1996 році Dogstar мав два релізи: EP Quattro Formaggi та їх дебютний студійний альбом Our Little Visionary у вересні того ж року. Майже через чотири роки, у липні 2000 року гурт випустив свій наступний альбом Happy Ending.

Домроуз назвав музику на цій платівці "поп-агресивнішою", ніж більш ранні роботи колективу.

Незважаючи на значну увагу засобів масової інформації через те, що Рівз був басистом, гурт досяг лише помірного успіху під час свого існування до 2002 року, коли вони вирішили розійтися після концерту в Японії в жовтні.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз з'явиться у п'ятій частині "Джона Віка".