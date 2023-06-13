Кейт Бекінсейл повідомила про смерть улюбленого кота, який був зіркою її Instagram

За словами актриси, її серце розбите, а кожен куточок будинку нагадує про Клайва.

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49-річна британська актриса Кейт Бекінсейл втратила свого 19-річного улюбленця, перського кота Клайва, якого любила, і який став справжньою зіркою її Instagram. Про смерть тварини вона розповіла підписникам, опублікувавши фото з вихованцем на руках, одягненим у рожевий комбінезон із принтом свині.

"Клайв помер. У мене поки що немає сил зробити монтаж або навіть подивитися його фотографії. Здається, він має бути в кожній частині мого будинку. Якщо хтось очікує почути від мене звістку, ви можете ненадовго, і мені дуже шкода. Моє серце абсолютно і повністю розбите. 2004-2023 рр.", – написала Кейт.

Кейт та її улюблений Клайв Фото: Instagram @katebeckinsale

Серед тих, хто поспішив втішити її у коментарях, були Аня Тейлор-Джой та Сет Роген.

Причину смерті Клайва Бекінсейл не називала, хоча раніше говорила, що він "досить старий".

"Він з'явився у нас, коли моя донька Лілі Шин була маленькою (зараз їй 20 років). І зазвичай він поголений у дивній формі, але він нещодавно переніс рак", – розповідала актриса в інтерв'ю 2019 року.

За її словами, найулюбленіші у світі речі Клайва – валізи, коробки та сумки:

"Якщо ви принесете додому пару кросівок або дістанете сумку, він відразу опиниться всередині неї. Отже, ми купили йому це ліжко-валізу, і він так його любить".

Бекінсейл зізналася, що надає перевагу кішкам, тому що за ними "легше" доглядати, ніж за собаками.

"Тобі не треба ходити з мішком какашок, як із собакою", — розмірковувала вона.

Розкішне життя Клайва було широко представлене у соціальних мережах актриси. Вона одягала його в смішні костюми, подорожувала з ним приватними літаками, і Клайв любив свою господиню.

У Бекінсейл є ще одна перська кішка на прізвисько Віллоу і померанський шпіц Міф.

Раніше Фокус писав, що Кейт розповіла, як Кіану Рівз допоміг їй на червоній доріжці уникнути ганьби.