Кейт Бекинсейл показала новую татуировку, посвященную ее умершему коту Клайву

50-летняя актриса сделала вторую татуировку в честь своего покойного кота Клайва после его недавней смерти.

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Кейт Бекинсейл показала вторую татуировку, которую сделала в честь своего покойного кота Клайва. Ее любимый питомец скончался в июне. И всего две недели назад она продемонстрировала свою первую татуировку в его память. Об этом пишет Daily Mail.

В Instagram Кейт поделилась фотографиями в белом платье, которое не скрывало новый рисунок на теле.

Кейт Бекинсейл Фото: Kate Beckinsale/Instagram

"Как может свет, который горел так ярко, вдруг гореть так бледно. Люблю тебя всегда", — написала актриса.

Актриса ранее рассказывала о том, как она была совершенно опустошена, когда в июне умер ее персидский кот, ставший за эти годы интернет-знаменитостью.

Всего две недели назад Кейт продемонстрировала свою первую татуировку, сделанную в честь Клайва мастером из Лос-Анджелеса Доктором Ву.

Первая татуировка в честь Клайва

Кейт впервые показала Клайва более десяти лет назад. Ранее она заявляла, что он "довольно старый" и ему около 15 или 16 лет.

Когда она рассказала о его смерти, то призналась, что у нее даже нет сил смотреть на его снимки.

"Кажется, что в каждой части моего дома должен быть он. Если кто-то ожидает от меня новостей, но я не в силах. Мое сердце абсолютно и полностью разбито", — заключила она.

Рассказывая Клайве, Кейт говорила, что он очень любил сидеть в сумках и чемоданах, и лежать на обуви.

Актриса также заявила, что предпочитает кошек, потому что за ними легче ухаживать, чем за собаками, добавив: "Вам не нужно ходить с пакетом какашек, как с собакой".

Кейт Бекинсейл и Клайв

Роскошная жизнь Клайва широко документировалась в социальных сетях Бекинсейл, где полно фотографий, на которых он одет в веселые костюмы, путешествует на частных самолетах и ​​остается рядом с ней, несмотря ни на что.

В 2021 году она обсуждала, как одевать своих двух кошек во время карантина во время выступления в прямом эфире.

"Есть пара котов, но один из них больше любит наряжаться, поэтому он и фотографируется чаще", — шутила она, имея в виду Клайва.

Кейт Бекинсейл и Клайв

Затем Кейт отметила, что одевание ее питомца "занимает всего 12 секунд", и она может найти время даже в "напряженный день".

У Кейт есть еще одна персидская кошка по имени Уиллоу и померанский шпиц по имени Миф.

Напомним, ранее Кейт Бекинсейл показывала, как отметила свое 50-летие.