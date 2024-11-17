Показали найкрасивішу в світі жінку: вперше за 10 років нею стала блондинка (фото)

21-річна Вікторія К'єр Тейлвіг закінчила інститут за спеціальністю "бізнес і маркетинг". Раніше вона професійно займалася танцями, проте завершила спортивну кар'єру.

Переможницею одного з найпрестижніших у світі конкурсів краси "Міс Всесвіт" стала Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії. Фінал дійства, в якому брали участь представниці 125 країн світу, відбувся в суботу, 16 листопада, у столиці Мексики. Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

До фіналу пройшло лише 30 учасниць. Після кількох етапів відбору журі обрало 12 претенденток на титул найкрасивішої жінки світу, а в підсумку їх лишилося всього п'ять.

Зрештою, основна інтрига розкрилась, коли на сцені лишилося двоє конкуренток — учасниці з Нігерії та Данії. Друга, 21-річна Вікторія К'єр Тейлвіг, і стала новою "Міс Всесвіт". Як з’ясувалось, вона першою завоювала цей титул з-поміж представниць своєї країни, а також виявилась першою блондинкою, яка перемогла з 2013 року.

Вікторія К'єр Тейлвіг: хто вона така

Вікторія виросла у Копенгагені й закінчила інститут за спеціальністю "бізнес і маркетинг". Раніше професійно займалася танцями, проте завершила спортивну кар'єру й наразі називає себе підприємницею й прагне у майбутньому розвиватися у сфері юриспруденції.

На своїх сторінках у соціальних мережах дівчина часто пише про важливість просвіти у сфері ментального здоров'я. Крім того, вона активно бореться за права тварин.

"Я стою тут, бо хочу змін. Прагну творити історію — це те, чим я займаюся сьогодні", — заявила Тейлвіг під час свого виступу у фіналі "Міс Всесвіт — 2024".

До речі, попри світову популярність, конкурс "Міс Всесвіт" завжди мав не дуже хорошу репутацію. Ним багато років опікувався майбутній президент США Дональд Трамп й регулярно потрапляв через це у скандали.

Нагадаємо, раніше було оголошено підсумки одного з чотирьох найбільших міжнародних конкурсів краси — "Міс Земля". Церемонія нагородження відбулась у філіппінському місті Параньяке.

А от 24-річна Ноелія Фойгт, яка стала "Міс США-2023", шокувала своїх прихильників, заявивши в Instagram, що вирішила відмовитися від титулу, до якого йшла сім років.