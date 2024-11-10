Обрано найкрасивішу дівчину на планеті: що відомо про 21-річну красуню (фото)

Змагаючись за перше місце, конкурсантки брали участь у різноманітних проміжних етапах, зокрема конкурсі талантів, показі вечірніх суконь, дефіле у купальниках, а також демонстрації вбрань із перероблених матеріалів.

Оголошено підсумки одного з чотирьох найбільших міжнародних конкурсів краси — "Міс Земля". Церемонія нагородження відбулась у філіппінському місті Параньяке. Трансляція шоу вже доступна для перегляду на YouTube.

Повідомляється, що у відборі брали участь дівчата з 76 країн, однак фіналістками за традицією стали лише чотири красуні — по одній на кожну стихію. Найпочеснішим титулом вважається "Міс Земля", але свої лаври отримують й інші стихії — Повітря, Вогню та Води.

Фаворитками конкурсу від самого початку вважалися Храфнхільдур Гаральдсдоттір з Ісландії та Беа Міллан-Віндорскі (США). Прогнози частково справдилися: американка отримала титул "Міс Вода", а ісландка стала "Міс Повітря", а от звання "Міс Вогонь" здобула Ніва Антезана з Перу. Абсолютною переможницею виявилась 21-річна Джессіка Лейн – це перша представниця Австралії, якій вдалося здобути цей титул.

Переможниці конкурсу "Міс Земля" Фото: MISS EARTH Official

Джессіка навчається в університеті Саншайн-Коест за напрямами журналістика та літературна творчість. Брала активну участь у природоохоронних ініціативах, збирала гроші на дослідження лейкемії, а також домагалася заміни застарілих сіток для захисту пляжів від акул, у яких заплутуються інші тварини.

Джессіка навчається в університеті Саншайн-Коест Фото: MISS EARTH Official

До речі, "Міс Земля" входить до великої четвірки конкурсів краси разом із "Міс світу", "Міс Всесвіт" та "Міс Інтернешнл". Відбір проводиться з 2001 року. Змагаючись за перше місце, конкурсантки беруть участь у різноманітних проміжних етапах, зокрема конкурсі талантів, показі вечірніх суконь, дефіле у купальниках, а також демонстрації вбрань із перероблених матеріалів.

До речі, на початку цього року юристка та журналістка Алехандра Маріса Родрігес з Аргентини виграла титул "Міс Буенос-Айрес" та пройшла відбір на конкурс краси "Міс Аргентина". Модель здивувала усіх молодим виглядом, хоча нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя.

А от 24-річна Ноелія Фойгт, яка стала "Міс США-2023", шокувала своїх прихильників, заявивши в Instagram, що вирішила відмовитися від титулу, до якого йшла сім років.