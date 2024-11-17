Показали самую красивую в мире женщину: впервые за 10 лет ею стала блондинка (фото)

21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг окончила институт по специальности "бизнес и маркетинг". Ранее она профессионально занималась танцами, однако завершила спортивную карьеру.

Победительницей одного из самых престижных в мире конкурсов красоты "Мисс Вселенная" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Финал мероприятия, в котором принимали участие представительницы 125 стран мира, состоялся в субботу, 16 ноября, в столице Мексики. Об этом сообщают на странице конкурса в Instagram.

В финал прошло всего 30 участниц. После нескольких этапов отбора жюри выбрало 12 претенденток на титул самой красивой женщины мира, а в итоге их осталось всего пять.

В конце концов, основная интрига раскрылась, когда на сцене осталось две конкурентки — участницы из Нигерии и Дании. Вторая, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг, и стала новой "Мисс Вселенная". Как выяснилось, она первой завоевала этот титул среди представительниц своей страны, а также оказалась первой блондинкой, которая победила с 2013 года.

Виктория Кьер Тейлвиг: кто она такая

Виктория выросла в Копенгагене и окончила институт по специальности "бизнес и маркетинг". Ранее профессионально занималась танцами, однако завершила спортивную карьеру и сейчас называет себя предпринимательницей и стремится в будущем развиваться в сфере юриспруденции.

На своих страницах в социальных сетях девушка часто пишет о важности просвещения в сфере ментального здоровья. Кроме того, она активно борется за права животных.

"Я стою здесь, потому что хочу перемен. Хочу творить историю — это то, чем я занимаюсь сегодня", — заявила Тейлвиг во время своего выступления в финале "Мисс Вселенная — 2024".

Кстати, несмотря на мировую популярность, конкурс "Мисс Вселенная" всегда имел не очень хорошую репутацию. Им много лет занимался будущий президент США Дональд Трамп и регулярно попадал из-за этого в скандалы.

Напомним, ранее были объявлены итоги одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты — "Мисс Земля". Церемония награждения состоялась в филиппинском городе Параньяке.

А вот 24-летняя Ноэлия Фойгт, которая стала "Мисс США-2023", шокировала своих поклонников, заявив в Instagram, что решила отказаться от титула, к которому шла семь лет.