Брітні Спірс зняла для Сема Асгарі житло за $10 тисяч на місяць

Діяти таким чином співачці рекомендували її адвокати.

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Сем Асгарі, який нещодавно подав на розлучення зі співачкою Брітні Спірс після 14 місяців шлюбу і шести років спільного проживання, вирішив повною мірою скористатися грошима своєї поки ще дружини. Як повідомляє TMZ, артистка платить $10 тисяч за нову квартиру Сема в одному з найелітніших житлових будинків Лос-Анджелеса.

За інформацією таблоїда, $10 тисяч — це вартість стандартної квартири у висотній будівлі, але Сему вдалося укласти угоду на кращу квартиру за базовою ціною.

Багатьох здивувало, що Спірс проявляє таку доброту після того, як чоловік зібрав речі і пішов. Однак журналісти з посиланням на свої джерела пишуть, що зробити так їй порекомендували адвокати, щоб у такий спосіб задобрити Асгарі і змусити його передумати оприлюднювати конфіденційні подробиці їхнього спільного життя. На те, що цей пункт у шлюбному договорі може бути оскаржений, уже натякав адвокат Сема Ніл Герш.

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Наразі відомо, що пара практично не спілкується, а Спірс на тлі розлучення і зовсім пустилася берега. Однак це не завадило їм поділити собак. Згідно з досягнутими домовленостями, Сем забирає добермана Порша, а Брітні — решту чотирьох тварин, зокрема австралійську вівчарку Соєра і нового цуценя Сноу.

TMZ також дізнався про те, що нещодавно співачка висловила бажання налагодити стосунки зі своїм батьком Джеймі Спірсом, який був її опікуном 13 років, і якого вона звинувачувала у всіх нещастях свого життя. У містера Спірса були серйозні проблеми зі здоров'ям, тому Брітні хоче все виправити, доки не стало надто пізно.

Раніше Фокус писав, що колишня клієнтка спортзалу, де працює Асгарі, розповіла, що він завжди зраджував Брітні і насміхався над нею .