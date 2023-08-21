Брітні Спірс влаштувала розпусну вечірку з нагоди розлучення

У мережі з'явилися відео співачки з молодим чоловіком, який облизує її ногу.

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Брітні Спірс вирішила відзначити розлучення із Семом Асгарі у своєму стилі. 41-річна володарка "Греммі" запросила шістьох своїх "коханих хлопців" у будинок до подруги та влаштувала вечірку. Про це пише Daily Mail.

У соцмережах з'явилося відео, як хлопець на ім'я Дейв облизує ногу співачки, а оператор підбадьорює його, кажучи: "Починай із черевика, братан".

Брітні Спірс

Потім кліп різко обривається, і потім Брітні тримають п'ятеро чоловіків без сорочок біля басейну, коли вона вигукує: "Окей, круто!".

"Коли ти йдеш на зустріч із так званим "другом" і їдеш годину за куркою! Тоді вам доведеться почекати в машині та сходити в туалет. То що роблю я? Я одягаю зелену сукню і їду до друзів. Я запросила своїх улюблених хлопчиків і грала всю ніч", — підписала Спірс свій пост в Instagram.

Брітні також знялася топлес у відео, яке було опубліковано в її акаунті в Instagram у неділю вдень.

У кліпі 41-річна співачка прикрила груди руками та простирадлом, катаючись у ліжку та слухаючи кавер Енні Леннокс на пісню I Put A Spell On You.

Брітні Спірс

Виконавиця, яка нещодавно видавалася пригніченою під час вечірньої прогулянки, завершила свій образ для відео парою яскраво-рожевих трусиків і шкіряних чобіт до стегна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що чоловік співачки, 29-річний актор-початківець і модель Сем Асгарі, подав на розлучення.

Сем підтвердив, що розлучився з Брітні після 14 місяців шлюбу, і подав на розлучення минулого місяця.

Тепер стверджується, що Сем припинив стосунки після того, як поведінка Брітні ставала дедалі нестабільнішою, а інсайдер розповів, що вона "заговорювалася та кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Це сталося після того, як Брітні порушила мовчання про розлучення, визнавши, що вона "шокована" тим, що її шлюб закінчився, але "не може більше терпіти біль".

Потім одразу кілька інсайдерів розповіли, що поведінка Брітні все більше турбує її близьких. Сем намагався їй допомогти, але в нього не вийшло.

Інше джерело поділилося, що в Брітні була дивна одержимість ножами, вона кидала їх у стіни та ховала по всьому будинку.

"Вона поводилася, як параноїк. Ніби хтось її переслідує, і їй потрібні ножі як захист", — розповів інсайдер.

Також з'явилася інформація про те, що Брітні нападала на Сема, і служба безпеки була змушена втручатися.

У заяві про розлучення Асгарі вимагає, щоб співачка заплатила аліменти й покрила його судові витрати, а такожхчев "окремі активи" та "різні предмети", які, як побоюється Брітні, можуть включати двох собак, яких вони завели після весілля.

Нагадаємо, серед причин розлучення називають також невірність Брітні Спірс. Вона нібито мала сексуальні стосунки з кимось із персоналу.