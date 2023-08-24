Бритни Спирс сняла для Сэма Асгари жилье за $10 тысяч в месяц

Поступить таким образом певице рекомендовали ее адвокаты.

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Сэм Асгари, который недавно подал на развод с певицей Бритни Спирс после 14 месяцев брака и шести лет совместного проживания, решил в полной мере воспользоваться деньгами своей пока еще жены. Как сообщает TMZ, артистка платит $10 тысяч за новую квартиру Сэма в одном из самых элитных жилых домов Лос-Анджелеса.

По информации таблоида, $10 тысяч – это стоимость стандартной квартиры в высотном здании, но Сэму удалось заключить сделку на квартиру получше по базовой цене.

Многих удивило, что Спирс проявляет такую доброту после того, как муж собрал вещи и ушел. Однако журналисты со ссылкой на свои источники пишут, что сделать так ей порекомендовали адвокаты, чтобы таким образом задобрить Асгари и заставить его передумать обнародовать конфиденциальные подробности их совместной жизни. На то, что этот пункт в брачном договоре может быть оспорен, уже намекал адвокат Сэма Нил Херш.

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На данный момент известно, что пара практически не общается, а Спирс на фоне развода и вовсе пустилась во все тяжкие. Однако это не помешало им поделить собак. Согласно достигнутых договоренностей, Сэм забирает добермана Порша, а Бритни – остальных четырех животных, в том числе австралийскую овчарку Сойера и нового щенка Сноу.

TMZ также узнал о том, что недавно певица выразила желание наладить отношения со своим отцом Джейми Спирсом, который был ее опекуном 13 лет, и которого она обвиняла во всех несчастьях своей жизни. У мистера Спирса были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому Бритни хочет все исправить, пока не стало слишком поздно.

Ранее Фокус писал, что бывшая клиентка спортзала, где работает Асгари, рассказала, что он всегда изменял Бритни и насмехался над ней.