Бритни Спирс показала нового члена семьи (видео)

После новостей о разводе и разделе пяти собак с Сэмом Асгари артистка показала фанатам щенка Сноу.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье. Видео с новым домашним любимцем артистка делится в своем Instagram с более 42 млн подписчиков.

Знаменитость рассказала, что приобрела щенка через день после того, как она и Сэм Асгари достигли соглашения об опеке над другими собаками после новостей о разводе.

"Представляем Сноу... это ее мир, и мы просто живем в нем", — прокомментировала Спирс.

В ролике видно, как пушистый белый щенок бегает вокруг ног певицы, прежде чем поп-звезда подхватит его.

"Позволь мне показать им, какая ты крошечная, — слышны слова Бритни, — Скажи "привет" Сноу!"

Вместо типичной собачьей игрушки, щенок, похожий на мальтийскую болонку, играл голубой соской.

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Бритни Спирс

Хотя непонятно, когда именно знаменитость приобрела Сноу, она и Асгари, который подал на развод на прошлой неделе после года брака, договорились разделить своих пятерых собак накануне.

29-летний фитнес-тренер получил опеку над доберманом пары Поршей, которого он купил в октябре 2021 года.

Тем временем певица получит полную опеку над другими четырьмя собаками: австралийской овчаркой по кличке Сойер, йорком по имени Ханна и двумя другими собаками поменьше.

Сообщалось, что и Спирс, и Асгари были "довольны" сделкой, несмотря на то, что певица якобы не захотела отказаться от опеки над своими собаками ранее.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Напомним, Бритни Спирс может появиться на сцене в марте 2024 года.

Также Фокус писал о первом появлении экс-возлюбленного Бритни Спирс на публике после новостей о разводе.