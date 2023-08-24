Бритни Спирс показала нового члена семьи (видео)
После новостей о разводе и разделе пяти собак с Сэмом Асгари артистка показала фанатам щенка Сноу.
41-летняя американская певица Бритни Спирс сообщила о пополнении в семье. Видео с новым домашним любимцем артистка делится в своем Instagram с более 42 млн подписчиков.
Знаменитость рассказала, что приобрела щенка через день после того, как она и Сэм Асгари достигли соглашения об опеке над другими собаками после новостей о разводе.
"Представляем Сноу... это ее мир, и мы просто живем в нем", — прокомментировала Спирс.
В ролике видно, как пушистый белый щенок бегает вокруг ног певицы, прежде чем поп-звезда подхватит его.
"Позволь мне показать им, какая ты крошечная, — слышны слова Бритни, — Скажи "привет" Сноу!"
Вместо типичной собачьей игрушки, щенок, похожий на мальтийскую болонку, играл голубой соской.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Хотя непонятно, когда именно знаменитость приобрела Сноу, она и Асгари, который подал на развод на прошлой неделе после года брака, договорились разделить своих пятерых собак накануне.
29-летний фитнес-тренер получил опеку над доберманом пары Поршей, которого он купил в октябре 2021 года.
Тем временем певица получит полную опеку над другими четырьмя собаками: австралийской овчаркой по кличке Сойер, йорком по имени Ханна и двумя другими собаками поменьше.
Сообщалось, что и Спирс, и Асгари были "довольны" сделкой, несмотря на то, что певица якобы не захотела отказаться от опеки над своими собаками ранее.
Напомним, Бритни Спирс может появиться на сцене в марте 2024 года.
Также Фокус писал о первом появлении экс-возлюбленного Бритни Спирс на публике после новостей о разводе.