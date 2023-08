Мадонна хочет, чтобы Бритни Спирс присоединилась к ней во время тура

Знаменитости известны совместной песней и поцелуем на премии MTV Video Music Awards в 2003 году.

65-летняя американская певица Мадонна хочет, чтобы Бритни Спирс присоединилась к ее мировому туру. Об этом пишет Page Six.

Как известно, артистки уже давно дружат и даже имеют одного агента.

Мадонна, которая в августе 2023 года отпраздновала 65-летие в Лиссабоне, Португалия, со своими шестью детьми, возвращается к репетициям мирового тура после того, как ее срочно доставили в больницу в Нью-Йорке в начале лета 2023 года с инфекцией.

Мадонна на свадьбе Бритни Спирс в 2022 году Фото: Britney Spears/Instagram

Впрочем, она уже строит планы на следующий год после того, как была вынуждена перенести свои концерты, и стало известно, что Мадонна хочет, чтобы 41-летняя Бритни Спирс появилась на одном из пяти ее выступлений в Лос-Анджелесе в марте 2024 года.

Особенно Мадонна хочет отметить 20-летие их сотрудничества с хитом "Me Against the Music", который вышел в октябре 2003 года.

"Изначально Мадонна хотела, чтобы Бритни присоединилась к ней в туре этого года", — сообщил источник.

Однако планы отложились из-за болезни певицы.

В августе 2003 года звезды выступили на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, во время которого Мадонна поцеловала Спирс и Кристину Агилеру.

Бритни в последний раз присоединилась к Мэдж на сцене во время тура Sticky & Sweet Tour в ноябре 2008 года — через год после ее развода с Кевином Федерлайном. Сейчас же она расторгает брак с Сэмом Асгари и готовит мемуары о своей жизни.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

