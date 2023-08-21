"Изменял и насмехался": всплыли новые факты об отношении Сэма Асгари к Бритни Спирс

По словам бывшей клиентки спортзала, где работает Асгари, Сэм высмеивал доверчивость Бритни и никогда не скрывал, что он с ней – из-за корыстных мотивов.

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Муж Бритни Спирс Сэм Асгари, подавший недавно на развод, оказался совсем не тем человеком, который способен на искреннюю поддержку и помощь своей жене в трудный час. Как утверждают те, кто сталкивался с ним, фитнес-тренер и модель иранского происхождения не просто изменял певице, но и позволял себе высмеивать ее в разговорах с другими людьми. Одна из проливающих свет на личность Асгари Эшли Франк – бывшая клиентка спортзала Royal Personal Training, где Сэм работает одним из тренеров, пишет The News.

Эшли обвинила Сэма в сексуальных домогательствах и преследованиях и заявила, что Асгари был первым, кто предал Бритни.

Эшли утверждает, что Асгари домогался ее Фото: Ashley Franke/Instagram

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"Он был одним из моих личных тренеров и другом, когда я тренировалась в RPT в Беверли-Хиллз. Он изменял ей все время, пока встречался с ней, и когда они поженились. Я должна просто отправить скриншоты его снэпчатов адвокату Бритни. На самом деле я определенно это сделаю", – написала она в сторис Instagram.

В защиту Бритни Спирс Эшли подчеркнула:

"Эта девушка уже достаточно натерпелась. Он использовал эту бедную девушку. Теперь он пытается выманить ее из брачного контракта – что за хрен #оставь бритни в покое. Он намеревался стать знаменитым, когда начал встречаться с ней. Он был нечестен с ней с самого начала и смеялся над этим со своими клиентами в спортзале", – говорится в публикации.

Эшли призвала других женщин, у которых, возможно, был подобный опыт общения с Сэмом, поделиться своей правдой и честно рассказать о своих встречах с ним:

"Лично я никогда не встречалась с Сэмом. Никогда не отвечала ни на одну из его нежелательных фотографий или лично, когда он спрашивал, не хочу ли я переспать с ним в душе в спортзале. Извини, Сэм, ты не мой типаж".

Франк призвала других женщин, которіх домогался Асгари, не молчать Фото: Ashley Franke/Instagram Фото: Ashley Franke/Instagram

Ранее стало известно, что адвокат Сэма Асгари может обойти пункт брачного контракта о неразглашении.

Фокус писал, что без малого бывший муж Бритни намерен шантажировать ее пикантной информацией в обмен на солидные отступные. Он уже заявил, что она изменяла ему с персоналом.