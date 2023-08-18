Стало известно, что Сэм Асгари получит после развода с Бритни Спирс

Адвокат Сэма Асгари может обойти пункт о неразглашении, прописанный в брачном договоре.

Related video

На фоне внезапного развода поп-певицы Бритни Спирс и ее мужа, фитнес-модели иранского происхождения Сэма Асгари, активно начали распространяться домысли по поводу того, что мужчина получит по итогу, ведь еще до свадьбы пара составила брачный договор, который защищает все деньги артистки. По информации TMZ, со ссылкой на источники, непосредственно осведомленные о содержимом документа, Сэму не светит ровным счетом ничего. Однако есть веская причина, по которой Бритни будет вынуждена выписать ему солидный чек.

"Сэм не получает никаких выплат в случае развода. Кроме того, брачный контракт не позволяет ему получать супружескую поддержку. Он может оставить себе подарки, которые подарила ему Бритни, и его машины, но не более того", – отмечает издание.

В документе есть "расширенная оговорка о конфиденциальности", запрещающая Сэму говорить о своих отношениях с певицей.

Однако адвокат Асгари, Нил Херш, подал документы на развод с просьбой о супружеской поддержке. Учитывая, что брачный договор исключает такую поддержку, шаг Херша сигнализирует о вызове, ведь есть и другие элементы заявления о разводе, которые он таким образом постарается обойти, в том числе и пункт о неразглашении.

TMZ, ссылаясь на свои многочисленные источники, подчеркивает, что Сэм знает о Бритни слишком много, и речь не только об их отношениях, но и о спорах, проблемах, судебных моментах, и если появится угроза, что какая-то информация может стать достоянием общественности, Спирс "с радостью заплатит" Асгари, чтобы он молчал.

"Наши источники сообщают, что адвокаты Бритни и Сэма проведут переговоры, и в итоге она выпишет ему чек на несколько сотен тысяч долларов, и на этом все. Часть этого соглашения будет включать пункт о конфиденциальности, требующий от Сэма вернуть все деньги, которые он получит, если он нарушит его", – подчеркивает таблоид.

Ранее сообщалось, что Сэм, по информации таблоидов, подумывает о том, чтобы уйти из брака не с пустыми руками, и компромат на Бритни – его единственная возможность получить хоть какие-то деньги.

Напомним, Фокус писал, что мать Бритни Спирс возненавидела зятя, а сестра певицы лайкнула пост с новостью о ее разводе.