Мадонна хоче, аби Брітні Спірс приєдналася до неї під час туру

Знаменитості відомі спільною піснею та поцілунком на премії MTV Video Music Awards у 2003 році.

65-річна американська співачка Мадонна хоче, аби Брітні Спірс приєдналася до її світового туру. Про це пише Page Six.

Як відомо, артистки вже давно дружать і навіть мають одного агента.

Мадонна, яка в серпні 2023 відсвяткувала 65-річчя в Лісабоні, Португалія, зі своїми шістьма дітьми, повертається до репетицій світового туру після того, як її терміново доправили до лікарні в Нью-Йорку на початку літа 2023 з інфекцією.

Мадонна на весіллі Брітні Спірс у 2022 році Фото: Britney Spears/Instagram

Втім, вона вже будує плани на наступний рік після того, як була змушена перенести свої концерти, і стало відомо, що Мадонна хоче, аби 41-річна Брітні Спірс з’явилася на одному з п’яти її виступів у Лос-Анджелесі в березні 2024.

Особливо Мадонна хоче відзначити 20-річчя їхньої співпраці з хітом "Me Against the Music", який вийшов у жовтні 2003 року.

"Спочатку Мадонна хотіла, щоб Брітні приєдналася до неї в турі цього року", — повідомило джерело.

Проте плани відклалися через хворобу співачки.

У серпні 2003 року зірки виступили на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards, під час якого Мадонна поцілувала Спірс і Крістіну Агілеру.

Брітні востаннє приєдналася до Медж на сцені під час туру Sticky & Sweet Tour у листопаді 2008 року — через рік після її розлучення з Кевіном Федерлайном. Наразі ж вона розриває шлюб із Семом Асгарі та готує мемуари про своє життя.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

