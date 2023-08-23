Бритни Спирс и Сэм Асгари решили дальнейшую судьбу своих собак

У звездной пары в совместной собственности было пятеро домашних любимцев.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари пришли к согласию о том, как разделить своих пятерых собак на фоне их скандального развода. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что 29-летний ирано-американский актер и тренер теперь является единоличным владельцем добермана пары Порша, которого он приобрел в октябре 2021 года.

А Спирс получит постоянную опеку над другими четырьмя собаками: австралийской овчаркой по кличке Сойер, йорком по имени Ханна и двумя другими собаками поменьше.

Издание сообщает, что обе стороны "довольны" соглашением о том, как были разделены песики.

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Бритни Спирс с домашним любимцем

На прошлой неделе источник рассказал Daily Mail, что 41-летняя Бритни отказывается отдать опеку над своими собаками Асгари.

"Что касается совместного имущества [Бритни и Сэма], то самой сложной частью раздела любых активов будут их две собаки", — сказал инсайдер.

Несмотря на то, что обладательница "Грэмми" не решалась расставаться с любым из своих домашних любимцев, у нее не было проблем с возвращением кольца, которое Асгари подарил ей, когда сделал предложение в 2021 году.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс на фоне разрыва с возлюбленным демонстрирует свои странные танцы в Instagram.

Также Фокус писал о первом появлении Сэма Асгари на публике после новостей о разводе.