Бритни Спирс подогрела слухи о новом романе (фото)

Сейчас артистка разводится с Сэмом Асгари после года брака и проводит время в компании другого мужчины.

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41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили на свидании в Таузанд-Оакс, штат Калифорния, с вероятным новым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка, которая находится в процессе развода с Сэмом Асгари, распустила свои длинные светлые пряди и прикрыла глаза солнцезащитными очками, когда прибыла в город в ночное время за едой.

Спирс была одета в светло-розовый костюм с рукавами-буфами. Она была замечена в задней части черного автомобиля.

Возле звезды сцены были охрана и высокий таинственный мужчина с темными волосами — он похож на того, с кем Бритни заметили несколькими днями ранее.

Мужчина был одет в мешковатые джинсы, белую футболку и очки для их ночной прогулки.

Бритни Спирс и американо-иранский актер Сэм Асгари разошлись после года официального брака. Сейчас идет процесс развода и раздела имущества, в частности, экс-пара решила судьбу своих пяти собак. Асгари забирает себе только одного пса, которого сам приобрел в 2021 году.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

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Напомним, планирует ли Бритни Спирс помириться с отцом на фоне своего развода.

Также Фокус писал о деталях одной из ссор Бритни Спирс и Сэма Асгари.