Стало известно, планирует ли Бритни Спирс примириться с отцом

Ранее звезда заявляла, что хочет посадить в тюрьму Джейми Спирса за его причастность к "преступному" 13-летнему опекунству.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс не рассматривает возможность наладить испорченные отношения со своим отцом Джейми Спирсом, несмотря на заявления в СМИ накануне. Об этом пишет Page Six.

"Это просто неправда", — рассказывает один инсайдер, близкий к артистке, которая сейчас разводится с Сэмом Асгари.

"Бритни находится на пути исцеления, но примирение с Джейми не планируется", — добавляет второй источник.

Комментарии инсайдеров появились после того, как в среду TMZ сообщили, что Бритни, которая когда-то говорила, что хочет посадить отца в тюрьму за его роль в "преступном" 13-летнем опекунстве, решила примириться с Джейми Спирсом.

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Отец Бритни Спирс Фото: Getty Images

Сообщается, что отец певицы сейчас страдает от инфекции, вызванной операцией по замене коленного сустава, которую он сделал 16 лет назад.

71-летний Спирс собирается пройти еще одну операцию, и из-за проблем со здоровьем он сильно похудел.

Бритни, опекунство которой было прекращено в ноябре 2021 года, сейчас общается только с одним членом своей семьи — старшим братом Брайаном.

Бритни Спирс с сестрой Фото: Getty Images

Мужчина поддерживает свою звездную сестру, пока она переживает третий развод.

Напомним, Бритни Спирс показала своего нового щенка.

Также Фокус писал о новом кольце Бритни Спирс вместо того, которое ей подарил Сэм Асгари на помолвку в 2021 году.