Бритни Спирс разбила себе голову о журнальный столик во время ссоры с Сэмом Асгари

После инцидента Бритни обратилась за медицинской помощью. Ей наложили несколько швов.

Related video

Развод 41-летней американской певицы Бритни Спирс и ее 29-летнего мужа Сэма Асгари продолжает обрастать все более жуткими подробностями. Если раньше мужчина рассказал о насилии со стороны своей пока еще жены, то теперь TMZ узнало подробности одной из ссор супругов, которая произошла в лондонском отеле. По словам основателя таблоида Харви Левина, Сэм и Бритни громко ругались в гостиничном номере. "Все стало настолько плохо, что она споткнулась и ударилась о журнальный столик, разбив голову. Ей понадобилась медицинская помощь, чтобы наложить швы", – рассказал он в документальном фильме "Бритни Спирс: развод и отчаяние", который вышел в эфир на канале Fox.

В свою очередь исполнительный продюсер ленты Чарльз Латибодьер добавил, что психическая нестабильность Бритни была слишком тяжела для Асгари, из-за чего он и решился на развод.

Асгари рассказывал друзьям, что поп-принцесса нападала на него в течение семи лет их совместной жизни, а в ее доме повсюду были ножи. Драки, которые она устраивала, приходилось разнимать их охранникам.

Друзья фитнес-модели говорят, что мужчина верил, что сможет помочь жене излечиться от пережитых тружностей во время 13-летней опеки со стороны отца, однако ее выходки привели его к мысли о том, что шансов на это у него нет.

После подачи 16 августа документов на разводон съехал из особняка Бритни и сейчас снимает роскошную квартиру в одном из самых элитных домов Лос-Анджелеса. Стоимость аренды – 10 тысяч долларов в месяц, и эти деньги платит Спирс.

Тем временем появилась информация, что адвокат Сэма Асгари Нил Херш, готовивший документы на развод, попросил и о супружеской поддержке своего клиента. Учитывая, что брачный договор исключает такую поддержку, шаг Херша сигнализирует о вызове, ведь есть и другие элементы заявления о разводе, которые он таким образом постарается обойти, в том числе и пункт о неразглашении.

Согласно контракту, подписанному перед свадьбой, Асгари не имеет права претендовать на добрачное имущество артистки. По условиям документа, ему полагается "миллион долларов каждые два года" их жизни. Сэм также якобы отказался от каких-либо претензий на музыкальную коллекцию Бритни, и его имя не указано в документах об их совместном доме.

Ранее Фокус писал, что Асгари изменял певице и даже насмехался над ней.