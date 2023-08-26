Брітні Спірс розбила собі голову об журнальний столик під час сварки із Семом Асгарі

Після інциденту Брітні звернулася по медичну допомогу. Їй наклали кілька швів.

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Розлучення 41-річної американської співачки Брітні Спірс та її 29-річного чоловіка Сема Асгарі продовжує обростати все більш моторошними подробицями. Якщо раніше чоловік розповів про насильство з боку своєї поки ще дружини, то тепер TMZ дізналося подробиці однієї зі сварок подружжя, яка сталася в лондонському готелі. За словами засновника таблоїду Гарві Левіна, Сем і Брітні голосно лаялися в готельному номері. "Усе стало настільки погано, що вона спіткнулася і вдарилася об журнальний столик, розбивши голову. Їй знадобилася медична допомога, щоб накласти шви", – розповів він у документальному фільмі "Брітні Спірс: розлучення і розпач", який вийшов в ефір на каналі Fox.

Зі свого боку виконавчий продюсер стрічки Чарльз Латібодьєр додав, що психічна нестабільність Брітні була надто важкою для Асгарі, через що він і зважився на розлучення.

Асгарі розповідав друзям, що поппринцеса нападала на нього протягом семи років їхнього спільного життя, а в її будинку всюди були ножі. Бійки, які вона влаштовувала, доводилося розбороняти їхнім охоронцям.

Друзі фітнес-моделі кажуть, що чоловік вірив, що зможе допомогти дружині вилікуватися від пережитих труднощів під час 13-річної опіки з боку батька, однак її витівки привели його до думки про те, що шансів на це у нього немає.

Після подачі 16 серпня документів на розлучення він з'їхав з маєтку Брітні і зараз знімає розкішну квартиру в одному з найелітніших будинків Лос-Анджелесу. Вартість оренди — 10 тисяч доларів на місяць, і ці гроші платить Спірс .

Тим часом з'явилася інформація, що адвокат Сема Асгарі Ніл Герш, який готував документи на розлучення, попросив і про подружню підтримку свого клієнта. З огляду на те, що шлюбний договір унеможливлює таку підтримку, крок Герша сигналізує про виклик, адже є й інші елементи заяви про розлучення, які він у такий спосіб постарається обійти, зокрема й пункт про нерозголошення.

Згідно з контрактом, підписаним перед весіллям, Асгарі не має права претендувати на дошлюбне майно артистки. За умовами документа, йому належить "мільйон доларів кожні два роки" їхнього життя. Сем також нібито відмовився від будь-яких претензій на музичну колекцію Брітні, і його ім'я не вказано в документах про їхній спільний будинок.

Раніше Фокус писав, що Асгарі зраджував співачку і навіть насміхався над нею.