Брітні Спірс била чоловіка вночі: нові деталі скандального розлучення

Після року офіційного шлюбу Брітні Спірс та Сем Асгарі готуються до розлучення.

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29-річний американо-іранський актор та фітнес-тренер Сем Асгарі стверджує, що Брітні Спірс била його вночі. Про це пише TMZ.

Згідно з джерелами, артистка кілька разів сварилася зі своїм поки офіційним чоловіком Семом Асгарі і одного разу "підбила його око", коли Асгарі спав.

Актор сказав друзям, що 41-річна зірка сцени та соцмереж нападала на нього протягом семи років спільного життя.

Джерела повідомили виданню, що були численні бійки, у які довелося втрутитися охороні. Повідомляється, що Сем була шокований після того, як дружина почала бити його, коли він спав у їхньому ліжку.

Його сфотографували із синцями на руках і обличчі на початку цього року, а джерела стверджують, що дати збігаються з ймовірним нападом.

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Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

А в серпні 2022 стало відомо, що пара після року офіційного шлюбу розлучається.

Джерела розповіли, як Асгарі думав, що зможе "врятувати її", але після 13 місяців шлюбу усвідомив, що шансів "врятувати Брітні" взагалі не буде.

"Реальність життя з Брітні полягала в тому, що це було не весело, і зовсім не дивно, що шлюб не тривав", – поділився інсайдер.

Асгарі посилався на "непримиренні розбіжності", коли він подав на розлучення зі співачкою, оскільки джерела стверджують, що він відчував, що не може залишити Спірс одну.

Брітни Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс помітили без обручки за кілька годин після новин про її розлучення.

Також Фокус писав про історію особистого життя Брітні Спірс.