Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брітні Спірс помітили без обручки на фоні новин про розлучення (фото)

Брітні Спірс, Брітні Спірс розлучення, Брітні Спірс сем асгарі, Брітні Спірс без обручки, розлучення зірок
Фото: Getty Images | Брітні Спірс

Напередодні стало відомо, що артистка та Сем Асгарі розривають стосунки після року офіційного союзу.

Related video

41-річну американську співачку Брітні Спірс помітили без обручки через кілька годин після того, як з'явилися новини про її розлучення з чоловіком Семом Асгарі. Про це пише Page Six.

Артистку сфотографували за кермом її білого Mercedes-Benz у Лос-Анджелесі в середу, 16 серпня 2023. На знімках папараці чітко видно руку знаменитості без обручки.

Спірс додала до літнього образу пару браслетів і рожеві сонцезахисні окуляри.

Як виявилося, Асгарі також нещодавно зняв обручку. Минулого місяця його сфотографували без символічного аксесуару.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Брітні Спірс та Сем Асгарі у день свого весілля у 2022 році Fullscreen
Брітні Спірс та Сем Асгарі у день свого весілля у 2022 році
Фото: Britney Spears/Instagram

Раніше того ж дня стало відомо, що 41-річна Спірс і 29-річний актор іранського походження розлучаються після року шлюбу.

Джерела повідомили, що Асгарі вже переїхав із їхнього спільного будинку в Таузент-Оакс, Каліфорнія, після сварки та ймовірної невірності співачки.

Вони одружилися у 2022 та пережили в той же рік викидень у Брітні Спірс.

Нагадаємо, Сем Асгарі почав шантажувати співачку.

Також Фокус писав про причини розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.