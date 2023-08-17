Брітні Спірс помітили без обручки на фоні новин про розлучення (фото)

Напередодні стало відомо, що артистка та Сем Асгарі розривають стосунки після року офіційного союзу.

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41-річну американську співачку Брітні Спірс помітили без обручки через кілька годин після того, як з'явилися новини про її розлучення з чоловіком Семом Асгарі. Про це пише Page Six.

Артистку сфотографували за кермом її білого Mercedes-Benz у Лос-Анджелесі в середу, 16 серпня 2023. На знімках папараці чітко видно руку знаменитості без обручки.

Спірс додала до літнього образу пару браслетів і рожеві сонцезахисні окуляри.

Як виявилося, Асгарі також нещодавно зняв обручку. Минулого місяця його сфотографували без символічного аксесуару.

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Брітні Спірс та Сем Асгарі у день свого весілля у 2022 році Фото: Britney Spears/Instagram

Раніше того ж дня стало відомо, що 41-річна Спірс і 29-річний актор іранського походження розлучаються після року шлюбу.

Джерела повідомили, що Асгарі вже переїхав із їхнього спільного будинку в Таузент-Оакс, Каліфорнія, після сварки та ймовірної невірності співачки.

Вони одружилися у 2022 та пережили в той же рік викидень у Брітні Спірс.

Нагадаємо, Сем Асгарі почав шантажувати співачку.

Також Фокус писав про причини розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.