Акторка "Барбі" зʼявилася у фільмі в піжамі українського бренду (фото)

Комплект став культовим та популярним серед зірок Голлівуду.

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38-річна американська акторка Ісса Рей продемонструвала у фільмі "Барбі" піжаму українського бренду. Про це повідомляє портал shopyourmovies.

Комплект Party Pajamas від Sleeper вже став культовим у лінійці піжам бренду. Він має вишуканий і зручний дизайн, його часто обирають стилісти та зірки. Наприклад, героїня Шарлотта у продовженні серіалу "Секс і місто" зʼявилася в одному з епізодів сиквелу в такому ансамблі.

А Ісса Рей, яка зіграла президентку Барбіленду, постала в рожевому комплекті з віскози.

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Ісса Рей Фото: shopyourmovies

Party Pajamas обирають Емма Робертс, Франческа Саффарі, Джей Сміт-Кемерон та Рейн Чан.

Барбіленд Фото: Warner Bros. Pictures

Українці зможуть переглянути картину Грети Гервіг уже в 20-х числах липня 2023. У фільмі Марго Роббі та Раян Гослінг виконали ролі культової ляльки Барбі та її чоловіка Кена. Вони вперше потраплять у світ людей та намагатимуться в ньому вижити.

Нагадаємо, у Google під час пошуку тем щодо фільму "Барбі" почали зʼявлятися рожеві салюти.

Також Фокус писав про ставлення доньок Раяна Гослінга до його нового проєкту та ролі Кена.