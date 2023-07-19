Google долучився до промо фільму "Барбі" (фото)

Тепер при пошуку акторів, режисера чи назви картини фон сторінки стає рожевим та зʼявляються феєрверки.

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Пошукова система Google додала до запитів щодо фільму "Барбі" рожевий фон та салюти.

Якщо користувач вводить у пошуку назву фільму "Барбі", головних акторів "Марго Роббі", "Раян Гослінг" чи режисерку "Грета Гервіг", то побачить спеціально підготовлену анімацію, яку можна за бажання повторити.

Система промо-заходів довгоочікуваної картини включала в себе яскраві премʼєри в столицях світу, інтервʼю головних акторів та низку образів Марго Роббі, які вона демонструвала на публіці, надихаючись культовими вбраннями знаменитої ляльки.

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Картина Грети Гервіг розповість про життя Барбі та Кена, які вперше потраплять до світу простих людей, покинувши свій Барбіленд. В Україні премʼєри фільму очікуються в 20-х числах липня 2023. Разом з ним вийде біографічна картина "Оппенгеймер", яка розповість про винахідника атомної бомби. У мережі вже жартують про полярність двох кінопродуктів, яку назвали "Барбенгеймером".

Фото: Соцмережi

Нагадаємо, які кумедні моменти були на знімальному майданчику "Барбі".

Також Фокус писав про рожевий бургер у стилі Барбі.